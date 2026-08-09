Pil 2026, Bolzano al top e Napoli locomotiva del Sud. La mappa

Per stima del Pil, il Trentino-Alto Adige, primo fra le regioni, è "davanti a Lazio e Toscana (+1,2%) e a Emilia-Romagna, Basilicata e Liguria (+1,1%)", rileva lo studio. In coda la Valle d'Aosta, dopo "la Calabria, quasi ferma (+0,1%). Poco sopra il Molise (+0,5%). Tra la prima e l'ultima regione lo scarto di crescita è di 1,6 punti".

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