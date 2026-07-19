Caldo, allarme Confesercenti: "È una tassa, costa lo 0,4% del Pil"

Nel dettaglio, la voce più pesante è quella degli investimenti ormai obbligati per impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico, schermature e riqualificazione energetica degli immobili, valutati tra i 2 e i 4 miliardi. Seguono i maggiori costi per l'energia, tra i 2 e i 3 miliardi, legati alla necessità di raffrescare più a lungo, e il calo della produttività del lavoro nelle giornate di caldo intenso, stimato tra 1,5 e 3 miliardi. Si aggiungono infine 1-2 miliardi di fatturato perso nei settori più esposti, dall'edilizia all'agricoltura fino alla logistica e al commercio ambulante.

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