Introduzione

Con l'avanzata della terza ondata di caldo, molte regioni italiane si stanno trovando a fare i conti con la siccità. La situazione è critica soprattutto in Piemonte, dove nei giorni scorsi il presidente Alberto Cirio ha chiesto aiuto alla vicina Valle d'Aosta e al Canton Ticino per aumentare la fornitura idrica. Laghi e fiumi del Centro-Nord sono in sofferenza, con il Po che in media ha il 65% in meno di portata (con picchi dell'80%). Ecco cosa sta succedendo.