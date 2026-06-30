Ambiente
Troppo caldo e poca pioggia: l’Italia è a rischio siccità?
Il caldo anomalo che ha colpito l’Europa, unito alle scarse precipitazioni degli ultimi mesi, sta mettendo alla prova le riserve idriche accumulate durante l’inverno. Proprio quando, con l’arrivo dell’estate, ne avremmo più bisogno. Un report della Fondazione Cima analizza questo fenomeno, partendo dal tentativo di rispondere a una domanda: “E dopo il caldo, la siccità?”
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