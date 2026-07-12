Acqua, persi 157 litri al giorno per italiano. I dati sugli sprechi

Gli effetti della scarsità d'acqua non riguardano soltanto famiglie e agricoltura: a risentirne sono anche numerose attività produttive, soprattutto quelle ad alta intensità idrica. Tra i comparti più esposti figurano l'industria estrattiva, il tessile, il petrolchimico e il farmaceutico, oltre alle aziende della gomma e della plastica, del vetro, della ceramica, del cemento, della carta e della lavorazione dei metalli. La Cgia evidenzia come molte di queste siano piccole e microimprese che dispongono di margini limitati per investire in tecnologie capaci di ridurre i consumi e recuperare acqua nei processi produttivi.