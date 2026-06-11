Bonus acqua, come funziona il rimborso per chi vive in condominio

A prescindere dalla modalità, per il 2026 il bonus acqua si rivolge a tutti i nuclei con una soglia Isee inferiore a 9.796 euro annui. Il limite sale a 20.000 euro nel caso di famiglie numerose dove siano presenti almeno quattro figli a carico. Oltre ai requisiti economici, l'agevolazione scatta solo nel caso in cui i beneficiari risiedano nell'immobile servito da una fornitura idrica condominiale attiva e l'utenza sia destinata all'abitazione principale.

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