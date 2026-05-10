L’analisi mette in evidenza anche quali potrebbero essere le regioni più colpite. Secondo le stime, a livello territoriale (e in valori assoluti) a pagare il conto più alto nel 2026 sono le famiglie e le imprese della Lombardia, seguite da quelle di Emilia-Romagna e Veneto. “A pagare il conto più salato saranno le regioni più popolose e con la maggiore concentrazione di attività manifatturiere e commerciali, ovvero i principali motori produttivi del Paese”, è il commento della Cgia.

Per approfondire: Il report della Cgia