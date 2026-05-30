Introduzione
Lunedì 15 giugno inizia il collocamento di un nuovo titolo di Stato, il Btp Italia Sì, riservato esclusivamente al mercato retail, quindi ai risparmiatori individuali e affini. Dalla durata dell’emissione alle cedole e l’investimento minimo, ecco tutto quello che c’è da sapere in 11 domande e risposte.
Quello che devi sapere
Btp Italia Sì, quando dura il collocamento?
Il collocamento, salvo chiusura anticipata, chiuderà alle ore 13 di venerdì 19 giugno 2026.
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Quanto durerà l’emissione?
L’emissione durerà cinque anni, quindi dal 2026 al 2031.
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Qual è il tasso fisso dei Btp Italia Sì?
Ancora non si conosce il tasso fisso minimo garantito per i Btp Italia Sì, ma sappiamo che verrà comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze prima del loro collocamento, il 12 giugno. Alla chiusura delle operazioni potrà anche essere rivisto, ma solo al rialzo, sulla base di quelle che saranno le condizioni del mercato.
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È previsto un premio finale?
Sì, è previsto un premio finale extra che ammonterà allo 0,6% del capitale investito. Sarà però così soltanto per chi deterrà i titoli fino alla loro naturale scadenza.
Come funzionano le cedole del Btp Italia Sì?
Le cedole dei Btp Italia Sì sono semestrali. Verranno determinate tramite un meccanismo che si basa soltanto su due componenti: il tasso fisso (pari alla metà del tasso cedolare annuo, garantita anche in caso di deflazione) e una componente variabile, legata al tasso di inflazione nazionale e determinata sulla base dell’inflazione maturata nel semestre di riferimento e rilevata dall’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Questa componente non viene corrisposta in caso di deflazione. Significa che la cedola avrà un importo costituito dalla somma del tasso fisso e del tasso di inflazione con il capitale nominale che è stato investito dal risparmiatore all’inizio. Questo è un passaggio importante, perché l’inflazione viene man mano assorbita nella cedola senza che venga rivalutato il capitale investito (che dunque viene rimborsato alla fine senza rivalutazione).
Per chi è consigliato investire nei Btp Italia Sì?
Come detto, i Btp Italia Sì sono pensati specificamente per i risparmiatori individuali e affini. È un investimento di medio termine che prevede una remunerazione sempre allineata all’evoluzione del costo della vita.
È previsto un investimento minimo?
Sì, è previsto un investimento minimo di almeno mille euro, con le cifre a salire che dovranno essere multipli di mille.
Sono previste commissioni?
Non sono previste commissioni per l’acquisto dei titoli durante i giorni del collocamento, fatti ovviamente salvi i costi di gestione del conto titolo o del trading online richiesti e concordati con la propria banca (se presenti).
A che regime di tassazione sono sottoposti i titoli?
La tassazione segue le regole generali previste per i titoli di Stato, con aliquota al 12,5% sia sulle cedole che sul premio finale extra. Si applica anche l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro complessivamente investiti in titoli.
Dove avrà luogo il collocamento?
Come gli altri titoli dedicati agli investitori retail, i BTP Italia Sì sono strumenti che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell’asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana – Euronext (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana). Le banche dealer sono due - Intesa Sanpaolo e UniCredit – così come le banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm.
Come si sottoscrivono i Btp Italia Sì?
Come sempre, chi è interessato potrà sottoscrivere i titoli direttamente dal proprio home banking (qualora sia abilitato alle funzioni di trading online), oltre che tramite l’ufficio della banca o delle Poste presso cui ha un conto corrente associato a un conto deposito titoli.
Le FAQ e la scheda informativa del Mef
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili sia un insieme di FAQ che una scheda informativa di dettaglio sui Btp Italia Sì.
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