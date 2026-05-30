Le cedole dei Btp Italia Sì sono semestrali. Verranno determinate tramite un meccanismo che si basa soltanto su due componenti: il tasso fisso (pari alla metà del tasso cedolare annuo, garantita anche in caso di deflazione) e una componente variabile, legata al tasso di inflazione nazionale e determinata sulla base dell’inflazione maturata nel semestre di riferimento e rilevata dall’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Questa componente non viene corrisposta in caso di deflazione. Significa che la cedola avrà un importo costituito dalla somma del tasso fisso e del tasso di inflazione con il capitale nominale che è stato investito dal risparmiatore all’inizio. Questo è un passaggio importante, perché l’inflazione viene man mano assorbita nella cedola senza che venga rivalutato il capitale investito (che dunque viene rimborsato alla fine senza rivalutazione).