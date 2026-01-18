Come spiegano gli esperti, lo scenario degli asset digitali è in continua evoluzione e in questo momento è ancora di più caratterizzato da una rapida maturazione e da una crescente integrazione nel sistema finanziario globale. In particolare, la tecnologia blockchain ha aperto la strada a una vasta gamma di asset: dalle criptovalute come riserve di valore e mezzi di scambio, alle stablecoin ancorate a valute fiat, fino ai token di sicurezza e agli Nft. Le istituzioni finanziarie tradizionali, continuano gli esperti, stanno riconoscendo l'efficienza, la trasparenza e il potenziale delle nuove fonti di ricavo che questa innovazione offre: per questo, stanno anche adottando infrastrutture per la custodia e la tokenizzazione degli asset reali (Rwa).

