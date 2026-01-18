Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Investimenti, i 10 super trend per il 2026 nel mondo degli asset digitali secondo Bitpanda

Economia
©Ansa

Introduzione

Il 2026, secondo gli esperti, sarà un anno chiave per il mondo degli asset digitali: meno hype, più sostanza. Regole più chiare, piattaforme più sicure e strumenti semplici da usare - continuano gli specialisti - apriranno il mercato a un pubblico sempre più ampio, dagli investitori esperti ai risparmiatori che vogliono iniziare con piccoli passi. Ma quali saranno i principali trend dell’anno appena iniziato nel mondo degli asset digitali? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Bitpanda, piattaforma europea leader nell’investimento digitale

Quello che devi sapere

Gli scenari

Come spiegano gli esperti, lo scenario degli asset digitali è in continua evoluzione e in questo momento è ancora di più caratterizzato da una rapida maturazione e da una crescente integrazione nel sistema finanziario globale. In particolare, la tecnologia blockchain ha aperto la strada a una vasta gamma di asset: dalle criptovalute come riserve di valore e mezzi di scambio, alle stablecoin ancorate a valute fiat, fino ai token di sicurezza e agli Nft. Le istituzioni finanziarie tradizionali, continuano gli esperti, stanno riconoscendo l'efficienza, la trasparenza e il potenziale delle nuove fonti di ricavo che questa innovazione offre: per questo, stanno anche adottando infrastrutture per la custodia e la tokenizzazione degli asset reali (Rwa).

 

Per approfondireConsumi e risparmi, 6 consigli pratici per rimettere in ordine i conti familiari

1/14

Il 2026

Il 2026, quindi, secondo gli esperti sarà un anno importante per il mondo degli asset digitali. Una maggiore concretezza, unita a regole più chiare, piattaforme più sicure e strumenti semplici da usare, dovrebbero aprire il mercato a una platea sempre più ampia: non solo investitori esperti, ma anche risparmiatori che vogliono iniziare con piccoli passi.

 

Per approfondireBtp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato a gennaio 2026: date e cosa sapere

2/14
pubblicità

I trend

Ma quali saranno i principali trend per il 2026 nel mondo degli asset digitali? Bitpanda, piattaforma europea leader nell’investimento digitale, ha provato a rispondere a questa domanda raccogliendo i 10 super trend che segneranno il futuro degli investimenti digitali.

 

Per approfondireMercato unico europeo, cos'è l'Esma e come cambiano le regole per gli investitori

3/14

Le criptovalute

Nel 2026, ricorda Bitpanda, entreranno pienamente in vigore le nuove norme europee sulle cripto-attività (Mica): daranno al mercato crypto un quadro più stabile e sicuro. “Per i risparmiatori vuol dire una cosa molto semplice: più trasparenza, più tutele, più operatori affidabili”, dice la piattaforma.

4/14
pubblicità

Gli Etf

L’onda degli Etf sulle cripto e dei veicoli istituzionali – prosegue Bitpanda – si consoliderà: i capitali istituzionali incrementeranno l’allocazione verso prodotti regolamentati in criptovalute contribuendo a una maggiore profondità di mercato e liquidità”.

5/14

La tokenizzazione

Inoltre, secondo Bitpanda, la tokenizzazione (ovvero trasformare asset reali in versioni digitali e frazionabili) “passerà dalla teoria alla vita quotidiana. Immobili, crediti, materie prime: sarà possibile investire anche in piccole quote, con maggiore accessibilità per tutti”.

6/14
pubblicità

L’euro digitale

Con l’avanzamento dell’euro digitale, poi, cambierà profondamente il modo di pagare, trasferire denaro e convertire valuta. “Le piattaforme più evolute integreranno funzioni che renderanno più semplice passare da euro a crypto e viceversa, con benefici immediati per utenti e aziende”, dice Bitpanda.

7/14

Stablecoin

Il 2026 vedrà requisiti operativi più stringenti per le stablecoin e un ruolo più definito per gli issuer regolamentati: questo favorirà le stablecoin emesse in modo trasparente e collocabili all’interno di prodotti finanziari regolamentati.

8/14
pubblicità

Gli strumenti

Nel 2026 vedremo crescere strumenti che uniscono i vantaggi della finanza tradizionale con quelli della finanza decentralizzata. “Soluzioni più semplici e regolamentate permetteranno agli investitori di accedere a servizi innovativi, come prestiti digitali o forme di scambio automatizzato, all’interno di piattaforme sicure e controllate”.

9/14

Le piattaforme

“La prossima ondata di utenti – continua Bitpanda – non arriverà dai 'crypto-nerd', ma da chi vuole risparmiare, capire, fare ordine tra le proprie scelte finanziarie. Per questo il settore investirà in piattaforme più intuitive, percorsi di formazione e strumenti per gestire il rischio senza complicazioni”.

10/14
pubblicità

Trasparenza ambientale

I consumatori chiedono trasparenza ambientale, anche nel digitale. “Nel 2026 saranno premiate le piattaforme che scelgono tecnologie meno energivore, rendicontano le proprie emissioni e adottano criteri Esg credibili”.

11/14

L’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale, poi, sarà sempre più utilizzata per proteggere gli utenti: controllo delle frodi, pricing più accurati, verifiche in tempo reale, prevenzione delle truffe. “Una sicurezza 'invisibile' che migliora l’esperienza di tutti”.

12/14
pubblicità

Piccoli investimenti

Nel 2026, conclude Bitpanda, sempre più persone adotteranno un approccio modulare alla costruzione del proprio futuro finanziario: piccoli investimenti ricorrenti, altamente personalizzabili e distribuiti su asset diversi. “È una risposta pragmatica all’incertezza economica e previdenziale: non un grande gesto, ma tanti passi sostenibili che costruiscono stabilità nel tempo”. 

13/14

Il commento

“Il 2026 sarà l’anno in cui le criptovalute smetteranno di essere viste come un fenomeno speculativo e inizieranno a essere considerate parte di un’infrastruttura finanziaria matura”, ha commentato Massimo Di Rosa, country director Italia di Bitpanda. “Regole più chiare, prodotti sicuri e tecnologie come la tokenizzazione apriranno opportunità concrete sia per gli investitori istituzionali sia per chi vuole iniziare a costruire il proprio futuro finanziario con responsabilità. Bitpanda vuole guidare questa trasformazione, offrendo un accesso semplice, sicuro e trasparente a una gamma sempre più ampia di asset digitali”, ha aggiunto.

 

Per approfondireCriptovalute, record di furti nel 2025: sottratti 2.7 miliardi di dollari

14/14
pubblicità

Leggi anche

Economia

Rc Auto, dalla Legge Bersani alle polizze aggiuntive: come risparmiare

Economia

Medici di famiglia, firmato accordo per rinnovo contratto: cosa cambia

Economia

Medici, verso proroga per lavoro fino a 72 anni su base volontaria

Economia

Stipendi, l’aumento dei salari non recupera l’inflazione: i dati

Economia

Assegno unico 2026, date pagamenti fino a dicembre: il calendario Inps