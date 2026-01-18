Investimenti, i 10 super trend per il 2026 nel mondo degli asset digitali secondo BitpandaEconomia
Introduzione
Il 2026, secondo gli esperti, sarà un anno chiave per il mondo degli asset digitali: meno hype, più sostanza. Regole più chiare, piattaforme più sicure e strumenti semplici da usare - continuano gli specialisti - apriranno il mercato a un pubblico sempre più ampio, dagli investitori esperti ai risparmiatori che vogliono iniziare con piccoli passi. Ma quali saranno i principali trend dell’anno appena iniziato nel mondo degli asset digitali? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Bitpanda, piattaforma europea leader nell’investimento digitale
Quello che devi sapere
Gli scenari
Come spiegano gli esperti, lo scenario degli asset digitali è in continua evoluzione e in questo momento è ancora di più caratterizzato da una rapida maturazione e da una crescente integrazione nel sistema finanziario globale. In particolare, la tecnologia blockchain ha aperto la strada a una vasta gamma di asset: dalle criptovalute come riserve di valore e mezzi di scambio, alle stablecoin ancorate a valute fiat, fino ai token di sicurezza e agli Nft. Le istituzioni finanziarie tradizionali, continuano gli esperti, stanno riconoscendo l'efficienza, la trasparenza e il potenziale delle nuove fonti di ricavo che questa innovazione offre: per questo, stanno anche adottando infrastrutture per la custodia e la tokenizzazione degli asset reali (Rwa).
Il 2026
Il 2026, quindi, secondo gli esperti sarà un anno importante per il mondo degli asset digitali. Una maggiore concretezza, unita a regole più chiare, piattaforme più sicure e strumenti semplici da usare, dovrebbero aprire il mercato a una platea sempre più ampia: non solo investitori esperti, ma anche risparmiatori che vogliono iniziare con piccoli passi.
I trend
Ma quali saranno i principali trend per il 2026 nel mondo degli asset digitali? Bitpanda, piattaforma europea leader nell’investimento digitale, ha provato a rispondere a questa domanda raccogliendo i 10 super trend che segneranno il futuro degli investimenti digitali.
Le criptovalute
Nel 2026, ricorda Bitpanda, entreranno pienamente in vigore le nuove norme europee sulle cripto-attività (Mica): daranno al mercato crypto un quadro più stabile e sicuro. “Per i risparmiatori vuol dire una cosa molto semplice: più trasparenza, più tutele, più operatori affidabili”, dice la piattaforma.
Gli Etf
“L’onda degli Etf sulle cripto e dei veicoli istituzionali – prosegue Bitpanda – si consoliderà: i capitali istituzionali incrementeranno l’allocazione verso prodotti regolamentati in criptovalute contribuendo a una maggiore profondità di mercato e liquidità”.
La tokenizzazione
Inoltre, secondo Bitpanda, la tokenizzazione (ovvero trasformare asset reali in versioni digitali e frazionabili) “passerà dalla teoria alla vita quotidiana. Immobili, crediti, materie prime: sarà possibile investire anche in piccole quote, con maggiore accessibilità per tutti”.
L’euro digitale
Con l’avanzamento dell’euro digitale, poi, cambierà profondamente il modo di pagare, trasferire denaro e convertire valuta. “Le piattaforme più evolute integreranno funzioni che renderanno più semplice passare da euro a crypto e viceversa, con benefici immediati per utenti e aziende”, dice Bitpanda.
Stablecoin
Il 2026 vedrà requisiti operativi più stringenti per le stablecoin e un ruolo più definito per gli issuer regolamentati: questo favorirà le stablecoin emesse in modo trasparente e collocabili all’interno di prodotti finanziari regolamentati.
Gli strumenti
Nel 2026 vedremo crescere strumenti che uniscono i vantaggi della finanza tradizionale con quelli della finanza decentralizzata. “Soluzioni più semplici e regolamentate permetteranno agli investitori di accedere a servizi innovativi, come prestiti digitali o forme di scambio automatizzato, all’interno di piattaforme sicure e controllate”.
Le piattaforme
“La prossima ondata di utenti – continua Bitpanda – non arriverà dai 'crypto-nerd', ma da chi vuole risparmiare, capire, fare ordine tra le proprie scelte finanziarie. Per questo il settore investirà in piattaforme più intuitive, percorsi di formazione e strumenti per gestire il rischio senza complicazioni”.
Trasparenza ambientale
I consumatori chiedono trasparenza ambientale, anche nel digitale. “Nel 2026 saranno premiate le piattaforme che scelgono tecnologie meno energivore, rendicontano le proprie emissioni e adottano criteri Esg credibili”.
L’intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale, poi, sarà sempre più utilizzata per proteggere gli utenti: controllo delle frodi, pricing più accurati, verifiche in tempo reale, prevenzione delle truffe. “Una sicurezza 'invisibile' che migliora l’esperienza di tutti”.
Piccoli investimenti
Nel 2026, conclude Bitpanda, sempre più persone adotteranno un approccio modulare alla costruzione del proprio futuro finanziario: piccoli investimenti ricorrenti, altamente personalizzabili e distribuiti su asset diversi. “È una risposta pragmatica all’incertezza economica e previdenziale: non un grande gesto, ma tanti passi sostenibili che costruiscono stabilità nel tempo”.
Il commento
“Il 2026 sarà l’anno in cui le criptovalute smetteranno di essere viste come un fenomeno speculativo e inizieranno a essere considerate parte di un’infrastruttura finanziaria matura”, ha commentato Massimo Di Rosa, country director Italia di Bitpanda. “Regole più chiare, prodotti sicuri e tecnologie come la tokenizzazione apriranno opportunità concrete sia per gli investitori istituzionali sia per chi vuole iniziare a costruire il proprio futuro finanziario con responsabilità. Bitpanda vuole guidare questa trasformazione, offrendo un accesso semplice, sicuro e trasparente a una gamma sempre più ampia di asset digitali”, ha aggiunto.
