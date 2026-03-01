Pagamenti Inps marzo 2026, le date da segnare sul calendario

Intorno al 15 di marzo è previsto l’arrivo della ricarica della Carta acquisti, ricaricata bimestralmente con 80 euro. I destinatari della Carta Acquisti sono i cittadini di età superiore o uguale ai 65 anni e i bambini di età inferiore ai tre anni (in questo secondo caso, il titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di specifici requisiti. In particolare, queste persone possono ricevere - o continuare a ricevere - il contributo per spese alimentari, sanitarie, bollette di luce e gas se sono sotto una specifica soglia Isee. Dal 1° gennaio 2026, in seguito all’adeguamento legato all’inflazione, sono stati ridefiniti i requisiti economici per accedere alla Carta Acquisti, con un Isee massimo fissato a 8.230,81 euro per i minori di 3 anni e per i cittadini tra 65 e 70 anni, per i quali il limite vale anche come tetto al reddito complessivo, mentre per gli over 70 la soglia Isee resta invariata ma il limite reddituale sale a 10.974,42 euro; dalla stessa data le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la nuova modulistica aggiornata, disponibile negli uffici postali e sui siti istituzionali di INPS, Poste Italiane, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.