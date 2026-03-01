Contratto medici, in arrivo 490 euro di aumento lordo mensile da marzo

"Non abbiamo sottoscritto a novembre l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2022/2024 dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari e non abbiamo ora firmato il definitivo perché non ci sono le condizioni sindacali minime economiche e normative. Rimane un contratto definanziato di ben 580 euro lordi rispetto all'inflazione del triennio, che non introduce nulla di normativo e che peggiora le sperequazioni a danno dei Dirigenti Sanitari e delle Professioni Sanitarie”, ha detto Andrea Filippi, Segretario Nazionale Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN. "Inaccettabile poi che a fronte di un aumento mortificante di 90 euro lordi sul tabellare che purtroppo troveremo in busta paga a marzo/aprile rispetto a quanto già percepito, si sia deciso di congelare fino al prossimo contratto le risorse già finanziate per l'aumento dell'indennità di specificità. Circa 300 euro lordi in più al mese che a tutt'oggi mancano per i dirigenti sanitari e delle professioni sanitarie".