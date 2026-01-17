"Rivendico una maggiore flessibilità e un maggior ruolo del ministero della Salute nell'ambito contrattuale. Ad esempio, avere solo un contratto fisso di 38 ore settimanali nella sanità pubblica oggi è anacronistico, perché sono mutate le esigenze di cittadini e professionisti", ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla presentazione del testo di legge promosso da Forza Italia che prevede l'eliminazione dell'incompatibilità dei medici del Ssn, con l'obiettivo di ridurre le liste di attesa e rafforzare il Servizio sanitario nazionale. "Dobbiamo salvaguardare le esigenze dei cittadini ma anche valorizzare i medici. Questo provvedimento - ha detto Schillaci - soprattutto nell'ottica delle nuove Case di comunità, sarà fondamentale. Avremo infatti personale più motivato". Oggi, ha aggiunto il ministro, "abbiamo bisogno di medici che siano fidelizzati al Ssn e che abbiano giuste condizioni per lavorare". Quanto all'attività intramoenia dei medici, ovvero l'attività libero professionale intramuraria specialistica a pagamento, svolta dai medici dipendenti dalle strutture pubbliche al di fuori del loro orario di lavoro, utilizzando le stesse strutture ospedaliere, secondo Schillaci non va comunque "demonizzata": "In Italia i cittadini spendono in media 21 euro a testa per l'intramoenia ed il suo utilizzo tale è in ogni caso limitato, non superando il 10%".