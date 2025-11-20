Contratto per dirigenti medici e sanitari, aumenti e arretrati: novità

“Sarebbe stato da irresponsabili non firmare questo contratto. Le risorse economiche per il 2022-2024 erano già state stanziate e abbiamo ritenuto prioritario distribuirle da subito ai colleghi”, ha commentato Pierino Di Silverio, segretario del maggiore sindacato dei medici dirigenti, l'Anaao Assomed. Tra le novità, ha sottolineato, ci sono "aumenti per i più giovani, carriere più flessibili con riconoscimento dell'anzianità anche per le branche equipollenti, riconoscimenti economici per chi lavora in pronto soccorso".

Si è detto "complessivamente soddisfatto" anche il presidente del sindacato Cimo Fesmed, Guido Quici: “Ora è fondamentale che l'iter di verifica della pre-intesa proceda rapidamente, così da arrivare al più presto alla firma definitiva del contratto e consentire alle Regioni di emanare l'atto di indirizzo per l'avvio delle trattative del triennio 2025-2027”, ha precisato.