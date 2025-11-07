Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Landini: "Manovra sbagliata, non aumenta i salari"Cronaca
L'annuncio sulla mobilitazione è stato dato oggi, nel corso di un’iniziativa del sindacato a Firenze. Il segretario generale: "L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario"
Venerdì 12 dicembre sarà una giornata di sciopero generale. Lo ha deciso la Cgil, che, come stabilito nell’ultima assemblea dei delegati, scenderà in piazza per protestare contro la Manovra studiata dal governo Meloni. L'annuncio sulla mobilitazione è stato dato oggi, nel corso di un’iniziativa del sindacato a Firenze, da Fulvio Fammoni, presidente dell'assemblea generale Cgil. Riteniamo che questa sia una Manovra ingiusta, sbagliata e la vogliamo cambiare", ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. "L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa Manovra non lo fa".
Landini: "12 dicembre manifestazioni in tutta Italia"
"Ci rivolgiamo a tutte le persone", ha aggiunto Landini, perché "il 12 dicembre siano con noi in piazza: faremo manifestazioni in tutti i territori d'Italia e vogliamo dimostrare che c'è la maggioranza di questo paese, quella che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile".
Cgil, Landini: "Cambiare politiche economiche e sociali"
