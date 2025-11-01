Manovra 2026, come vengono spesi i soldi per le misure? I dati

Offerte Sky
meloni, giorgetti e due grafiche di numeri

Manovra 2026, dalle pensioni alla sanità: come vengono spesi i soldi per le misure? I dati

10 foto
©Ansa

La sessione di bilancio che si è aperta in Parlamento si appresta ad esaminare una finanziaria che si preannuncia la più "leggera" degli ultimi dieci anni in termini di impatto della spesa sul Pil. Ma quali sono le principali misure e quali i tagli? Di questo si è parlato nella puntata del 31 ottobre 2025 di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

