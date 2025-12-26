Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, tregua resta fragile. Idf: “Eliminato comandante pasdaran iraniani in Libano”. LIVE

live Mondo
©Ansa

A Gaza la popolazione è stremata dal freddo e la tregua resta fragile. L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere ucciso Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un capo della Forza Quds. L’Idf ha riferito di aver "eliminato due terroristi che avevano oltrepassato la Linea Gialla” nel sud della Striscia di Gaza e un terzo nel nord. Dopo due anni di buio e silenzio a causa della guerra, a Betlemme si è tornato a celebrare il Natale

in evidenza

A Gaza la popolazione è stremata dal freddo e la tregua resta fragile. Nel corso di un raid sul Libano meridionale, l'esercito israeliano ha fatto sapere di avere ucciso Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un capo della Forza Quds.  L'Aeronautica militare israeliana ha detto nella serata di ieri di avere "eliminato due terroristi che avevano oltrepassato la Linea Gialla e si erano avvicinati ai militari della Brigata 7 operanti nella Striscia di Gaza meridionale”. Nelle ore precedenti le stesse forze armate avevano annunciato di avere ucciso un altro "terrorista palestinese" nella Striscia di Gaza settentrionale che aveva attraversato anche lui la Linea Gialla. Mentre sembra reggere la fragile tregua in Medio Oriente e a Gaza, a Betlemme si è tornato a celebrare il Natale. La messa è stata officiata dal cardinale Pizzaballa che ha rivolto un messaggio pieno di speranza. Restano però le tensioni tra Israele e Hamas. Alla vigilia di Natale, il premier israeliano Netanyahu è tornato a minacciare una reazione, dopo aver denunciato ripetute violazioni della tregua da parte di Hamas. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Accogilenza, le famiglie di Gaza che in Italia hanno trovato la speranza. VIDEO

Accogilenza, le famiglie di Gaza che in Italia hanno trovato la speranza

Accogilenza, le famiglie di Gaza che in Italia hanno trovato la speranza

Vai al contenuto

Media Israele: "Uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto"

Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto nella città di Ilut, fuori Nazareth, secondo quanto riportato dai media ebraici.    L'uomo è stato identificato come Zaid Amara, 48 anni. È stato dichiarato morto sul posto. La sua auto era crivellata da decine di fori di proiettile. Si tratta del 251° omicidio di un arabo israeliano nel 2025, il numero più alto degli ultimi anni.    La polizia sta indagando sulla sua uccisione come atto criminale e sta cercando un sospettato. Si sospetta che l'omicidio sia stato una vendetta per un altro omicidio in cui sarebbe coinvolto il figlio di Amara.    Nel frattempo, un'altra auto è stata trovata incendiata nella vicina città di Kafr Kanna, da dove proviene Amara. La polizia sta verificando se quell'auto sia stata utilizzata nella sparatoria.

Mondo: Ultime notizie

Mosca promette patto di non aggressione reciproca con Paesi Nato. LIVE

live Mondo

Mosca è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con Nato e Unione europea: lo ha...

Gli Usa lanciano un attacco in Nigeria contro l’Isis

Mondo

L'annuncio del presidente americano: "Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero...

Idf: "Raid in Libano, ucciso comandante pasdaran iraniani"

Mondo

Israele fa sapere di avere ucciso Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un capo della Forza Quds....

Mosca: "Pronti a patto non aggressione Ue-Nato. Zelensky inadeguato"

Mondo

La Russia è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con Nato e Unione europea: lo...

Giubileo, chiusa Porta Santa della Basilica di S. Maria Maggiore. FOTO

Mondo

Alle 18.09 è stata chiusa la Porta della prima delle Basiliche Papali, dove riposa il corpo di...

7 foto

Mondo: I più letti