Gaza, tregua resta fragile. Idf: “Eliminato comandante pasdaran iraniani in Libano”. LIVE
in evidenza
A Gaza la popolazione è stremata dal freddo e la tregua resta fragile. Nel corso di un raid sul Libano meridionale, l'esercito israeliano ha fatto sapere di avere ucciso Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un capo della Forza Quds. L'Aeronautica militare israeliana ha detto nella serata di ieri di avere "eliminato due terroristi che avevano oltrepassato la Linea Gialla e si erano avvicinati ai militari della Brigata 7 operanti nella Striscia di Gaza meridionale”. Nelle ore precedenti le stesse forze armate avevano annunciato di avere ucciso un altro "terrorista palestinese" nella Striscia di Gaza settentrionale che aveva attraversato anche lui la Linea Gialla. Mentre sembra reggere la fragile tregua in Medio Oriente e a Gaza, a Betlemme si è tornato a celebrare il Natale. La messa è stata officiata dal cardinale Pizzaballa che ha rivolto un messaggio pieno di speranza. Restano però le tensioni tra Israele e Hamas. Alla vigilia di Natale, il premier israeliano Netanyahu è tornato a minacciare una reazione, dopo aver denunciato ripetute violazioni della tregua da parte di Hamas.
Accogilenza, le famiglie di Gaza che in Italia hanno trovato la speranza. VIDEO
Media Israele: "Uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto"
Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto nella città di Ilut, fuori Nazareth, secondo quanto riportato dai media ebraici. L'uomo è stato identificato come Zaid Amara, 48 anni. È stato dichiarato morto sul posto. La sua auto era crivellata da decine di fori di proiettile. Si tratta del 251° omicidio di un arabo israeliano nel 2025, il numero più alto degli ultimi anni. La polizia sta indagando sulla sua uccisione come atto criminale e sta cercando un sospettato. Si sospetta che l'omicidio sia stato una vendetta per un altro omicidio in cui sarebbe coinvolto il figlio di Amara. Nel frattempo, un'altra auto è stata trovata incendiata nella vicina città di Kafr Kanna, da dove proviene Amara. La polizia sta verificando se quell'auto sia stata utilizzata nella sparatoria.