Ostaggi liberati Hamas Israele

Tregua Gaza, chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. FOTO

Mondo fotogallery
19 foto
©Ansa

Venti persone rapite nell’attacco del 7 ottobre 2023 sono state liberate, consegnate alla Croce Rossa e riportate in Israele. Ecco le loro storie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Il "giorno degli ostaggi" in Medio Oriente domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi....

16 foto

Maratona di Chicago 2025, vincono Jacob Kiplimo e Hawi Feysa. FOTO

Mondo

Il corridore 25enne ha chiuso la corsa col tempo di 2h02m23s. Il keniano Amos Kipruto si è...

12 foto
epa12449020 Runners start the Chicago Marathon in Chicago, Illinois, USA, 12 October 2025. Some 53 thousand runners participated in the 2025 Chicago Marathon. EPA/MATT MARTON

Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone. FOTO

Cronaca

Si è svolta oggi la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people",...

15 foto
Marcia Pace

A Gaza prove di quotidianità perduta: spunta mercato tra rovine. FOTO

Mondo

Il cessate il fuoco nella Striscia sembra reggere: 500mila palestinesi si sono mossi verso nord...

10 foto
Gaza

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la situazione a Gaza fra...

15 foto

    Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri da 13 al 19 ottobre

    Lifestyle

    Un nuovo lunedì in calendario significa l'inizio di una nuova settimana. Sarà positiva e ricca di...

    Tregua Gaza, Trump in Israele e poi in Egitto per firma dell'accordo

    Mondo

    Giornata importante, oggi, per il futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump è in...

    US President Donald Trump disembarks from Air Force One upon arrival at Ben Gurion Airport on the outskirts of Lod near Tel Aviv on October 13, 2025, as he travels to Israel and Egypt. Trump is passing through Israel, addressing parliament and meeting with hostage families before heading to Egypt's Sharm El-Sheikh for a major peace summit, where a "document ending the war in the Gaza Strip" is expected to be signed. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

    Hamas rilascia tutti ostaggi. Trump in Israele: "Nuovo inizio". LIVE

    live Mondo

    I primi sette consegnati all'Idf  alle 7 ora italiana, dopo essere stati prelevati dalla...