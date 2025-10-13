Tregua Gaza, chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. FOTO
Venti persone rapite nell’attacco del 7 ottobre 2023 sono state liberate, consegnate alla Croce Rossa e riportate in Israele. Ecco le loro storie
- Nella giornata del rilascio degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas nel corso dell'attacco del 7 ottobre 2023, 20 persone sono state consegnate alle squadre della Croce Rossa per fare ritorno in Israele e rincongiungersi con le loro famiglie. Ecco le loro storie
- Matan Angrest, un soldato di 22 anni delle Forze di Difesa Israeliane, il 7 ottobre si trovava a bordo di un carro armato attaccato vicino alla recinzione perimetrale di Gaza. Un video mostrava una folla che lo tirava fuori dal mezzo privo di sensi e ferito
- Gali (a destra nella foto) e Ziv Berman, fratelli gemelli di 28 anni, erano stati rapiti dal kibbutz Kfar Aza insieme alla loro vicina, Emily Damari, poi rilasciata nel gennaio 2025 durante l'ultimo cessate il fuoco. La famiglia di Gali e Ziv Berman aveva dichiarato di essere stata informata da altri ostaggi rilasciati all'inizio del 2025 che erano ancora vivi
- Guy Gilboa-Dalal, 24 anni, era al Nova Festival con suo fratello Gal, che è riuscito a sfuggire agli uomini armati. Il mese scorso, Hamas aveva diffuso un video che mostrava Guy e un altro ostaggio, Alon Ohel, mentre venivano portati in auto per le strade di Gaza City a fine agosto, mentre l'esercito israeliano si preparava a lanciare un'offensiva
- Il 48enne Omri Miran era stato rapito dalla sua casa a Nahal Oz. Nell'aprile 2025 Hamas aveva pubblicato un video che mostrava l'uomo mentre festeggiava il suo 48° compleanno
- Alon Ohel, 24 anni, ha cittadinanza israeliana, tedesca e serba. In un filmato di Hamas lo si vedeva mentre veniva rapito dal Nova Festival, poi nell'agosto 2025 in un altro video mentre veniva portato in auto per le strade di Gaza City con Guy Gilboa-Dalal
- Matan Zangauker, 25 anni, era stato rapito da Nir Oz insieme alla compagna Ilana Gritzewsky, poi liberata nel novembre 2023. Nel dicembre 2024, Hamas aveva diffuso un video che mostrava Matan in prigionia
- Ariel e David Cunio, 28 e 35 anni, erano stati rapiti durante l'attacco al kibbutz Nir Oz del 7 ottobre. La moglie di David, Sharon Aloni Cunio, e le loro figlie gemelle di tre anni, Ema e Yuly, erano tra i 105 ostaggi rilasciati durante un cessate il fuoco di una settimana nel novembre 2023. Un altro fratello di Ariel e David, Eitan, era riuscito a sfuggire agli uomini di Hamas
- Il 38enne Eitan Horn, cittadino israeliano-argentino, era stato rapito insieme al fratello maggiore Yair da Nir Oz. Yair è stato liberato nel febbraio 2025. Hamas aveva diffuso un video all'epoca in cui Eitan e Yair si abbracciavano e scoppiavano in lacrime prima del rilascio di quest'ultimo
- Avinatan Or, 32 anni, era fra i rapiti al Nova Festival insieme alla sua ragazza, Noa Argamani, salvata insieme ad altri tre ostaggi durante un'operazione militare israeliana nel centro di Gaza nel giugno 2024. Nel marzo 2025, la famiglia di Avinatan aveva dichiarato di aver ricevuto un segnale che indicava che era ancora vivo
- Lavorava al Nova Festival Bar Kupershtein, 23 anni, che era rimasto indietro durante l'attacco del 7 ottobre per aiutare a soccorrere le vittime. Aveva detto alla nonna che sarebbe tornato a casa non appena avessero finito ma in seguito era stato identificato in un video che mostrava gli ostaggi
- Anche il 25enne Eitan Mor lavorava come guardia di sicurezza al festival Nova. Suo padre ha detto che ha salvato decine di persone prima di essere rapito da Hamas. A inizio 2025 la famiglia aveva dichiarato di aver ricevuto un segnale di vita da Eitan e che un ostaggio rilasciato aveva raccontato loro di come si fosse comportato da "portavoce con i rapitori" e di come avesse "sollevato il morale di tutti"
- Rom Braslavski, 21 anni, era un altro adetto alla sicurezza del Nova Festival. Secondo un resoconto pubblicato dall'Hostages and Missing Families Forum, stava cercando di salvare una persona ferita nell'attacco quando è stato travolto da una raffica di fuoco. Nell'agosto 2025 era stato pubblicato un video di Rom, in cui lo si vedeva piangere mentre diceva di aver finito cibo e acqua e affermava di non essere in grado di stare in piedi o camminare e di essere "in fin di vita"
- Yosef Haim Ohana, 25 anni, era al Nova Festival con un amico il quale aveva raccontato che erano rimasti sul posto per aiutare le persone a fuggire alla sparatoria. Nel maggio 2025, Hamas aveva pubblicato un video che mostrava Yosef e un altro ostaggio, Elkana Bohbot
- Il 36enne Elkana Bohbot era un dipendente del Nova Festival. Padre di un bambino, nel video in cui compariva con Ohana quest'ultimo lo definiva apatico e aveva raccontato di alcuni episodi di autolesionismo
- Nimrod Cohen, 21 anni, era in servizio come soldato delle IDF quando il suo carro armato è stato attaccato da Hamas a Nahal Oz. Nel febbraio 2025, uno degli ostaggi liberati informò la sua famiglia che era ancora vivo, ma in cattive condizioni fisiche e mentali
- Maxim Herkin, 37 anni, era stato invitato al Nova Festival all'ultimo momento da due amici, poi uccisi nell'attacco. Nell'aprile 2025, Maxim era apparso in un video di Hamas insieme a Bar Kupershtein e mese successivo, Maxim era stato visto da solo in un altro video
- Segev Kalfon, 27 anni, stava scappando dal festival con un amico quando è stato preso in ostaggio da Hamas. Due mesi dopo, l'esercito israeliano ha trovato un video del rapimento. Nel febbraio 2025, l'ostaggio liberato Ohad Ben Ami ha raccontato al padre di Segev che erano stati tenuti prigionieri insieme ad altri quattro uomini in un tunnel in "condizioni terribili"
- Anche il 24enne Evyatar David era al Nova Festival e da lì aveva mandato un messaggio alla famiglia dicendo "stanno bombardando la festa". In seguito i familiari avevano raccontato di aver ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto con un filmato di Evyatar ammanettato sul pavimento di una stanza buia. Nell'agosto 2025 Hamas pubblicò un video di Evyatar emaciato e debole in un tunnel