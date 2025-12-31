Capodanno 2026, festeggiamenti e celebrazioni nel mondo. FOTO

Le isole dell'Oceano Pacifico centrale sono le prime a salutare il nuovo anno. Poi la mezzanotte viene festeggiata in Nuova Zelanda e Australia (ma Sydney anticipa i fuochi d’artificio per le famiglie). Passando da un fuso orario all’altro sarà poi la volta dell’Asia, poi Europa e Africa, fino al continente americano. Le isole della Samoa Usa saranno le ultime a brindare
- La mezzanotte che segna il passaggio globale dal 2025 al 2026 parte come di consueto da Kiritimati (Christmas Island), nell'Oceano Pacifico centrale: l'isola abitata più a est che ci sia. Le isole della Samoa americana, sempre nel Pacifico, saranno le ultime a festeggiare, 26 ore dopo.
- Sydney, che si è da tempo autoproclamata “Capitale mondiale del Capodanno”, come ogni anno ha iniziato i festeggiamenti in anticipo. Già 3 ore prima della mezzanotte si tengono i "family fireworks”, per permettere alle famiglie di vedere i fuochi d’artificio a un orario comodo anche per i bambini (e non dover aspettare che sia mezzanotte).
- I "family fireworks”, conosciuti anche come “Country fireworks”, illuminano il cielo sopra l’Opera House e l’Harbour Bridge, tre ore prima del vero e proprio show di mezzanotte