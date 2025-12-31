Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Capodanno 2026, festeggiamenti e celebrazioni nel mondo. FOTO

Mondo fotogallery
3 foto
©Getty

Le isole dell'Oceano Pacifico centrale sono le prime a salutare il nuovo anno. Poi la mezzanotte viene festeggiata in Nuova Zelanda e Australia (ma Sydney anticipa i fuochi d’artificio per le famiglie). Passando da un fuso orario all’altro sarà poi la volta dell’Asia, poi Europa e Africa, fino al continente americano. Le isole della Samoa Usa saranno le ultime a brindare

ULTIME FOTOGALLERY

Capodanno 2026, festeggiamenti e celebrazioni nel mondo. FOTO

Mondo

Le isole dell'Oceano Pacifico centrale sono le prime a salutare il nuovo anno. Poi la mezzanotte...

3 foto

I 30 fumetti migliori del 2025

Lifestyle

L'anno che si sta chiudendo è stato ricco di letture intriganti, profonde e divertenti per gli...

30 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sono la Manovra e la guerra in Ucraina i temi in primo piano sulle ultime edizioni dei quotidiani...

13 foto

Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare. FOTO

Lifestyle

La notte di San Silvestro, che cade il 31 dicembre, segna ufficialmente la fine dell'anno, tra...

7 foto

Anniversari e ricorrenze 2026, le date più importanti da ricordare

Mondo

Dalle ricorrenze di eventi storici agli anniversari di personaggi iconici di vari settori: il...

33 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE

    live Mondo

    La Russia insiste a incolpare Kiev per il presunto attacco alla residenza dello zar: "Droni...

    Media: Netanyahu chiede esclusione Turchia da Board of Peace. LIVE

    live Mondo

    Il primo ministro israeliano ha chiesto a Trump di escludere la Turchia dal 'Board of Peace' che...

    Messico, morto uomo più obeso del mondo: era arrivato a pesare 600 Kg

    Mondo

    In cura in uno ospedale dello stato Aguascalientes, il 41enne è deceduto dopo che le sue...