Benessere urbano a Zurigo tra veganismo e nuove frontiere wellness

Zurigo “on the road”, benessere urbano tra terme, veganismo e nuove frontiere wellness
Tra bagni termali sui tetti, rituali hammam, immersioni fredde nel lago e nuove proposte di cucina vegana e vegetariana con uno sguardo all'alimentazione del futuro, la metropoli elvetica è annoverata tra le culle del benessere in Europa ed è considerata una delle capitali mondiali della gastronomia green. Andiamo alla scoperta di Züri, come affettuosamente la chiamano i suoi abitanti, “città del buon vivere” che si è classificata al secondo posto del Global Liveability Index 2025
a cura di Costanza Ruggeri