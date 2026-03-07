 Zurigo on the road tra spa, centri termali e ristoranti vegetariani | Sky TG24
Zurigo “on the road”, benessere urbano tra terme, veganismo e nuove frontiere wellness

Lifestyle fotogallery
20 foto

Tra bagni termali sui tetti, rituali hammam, immersioni fredde nel lago e nuove proposte di cucina vegana e vegetariana con uno sguardo all'alimentazione del futuro, la metropoli elvetica è annoverata tra le culle del benessere in Europa ed è considerata una delle capitali mondiali della gastronomia green. Andiamo alla scoperta di Züri, come affettuosamente la chiamano i suoi abitanti, “città del buon vivere” che si è classificata al secondo posto del Global Liveability Index 2025 

a cura di Costanza Ruggeri

Benessere urbano a Zurigo tra veganismo e nuove frontiere wellness

Tra bagni termali sui tetti, rituali hammam, immersioni fredde nel lago e nuove proposte di...

20 foto

