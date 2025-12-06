 Copenaghen, migliori panifici e pasticcerie: tour gastronomico nella capitale danese | Sky TG24
Copenaghen “on the road”, viaggio tra i panifici e le pasticcerie della Capitale danese

Lifestyle fotogallery
11 foto

Profumo di burro, cannella e cardamomo. In vetrina Snegl, Brunkager e Vaniljekranse. Alla vigilia del National Pastry Day (che si festeggia quest'anno martedì 9 dicembre), siamo andati alla scoperta dei luoghi più "cozy" della Capitale danese dove l'arte della pausa caffè è elevata a vera e propria filosofia di vita che incarna perfettamente il concetto nordico di "hygge", quel senso di intimità e benessere dato dalle piccole cose in un ambiente dal design ricercato e accogliente

a cura di Costanza Ruggeri

Da Nørrebro al Quartiere Latino, viaggio tra le "bageri" di Copenaghen

Lifestyle

11 foto

