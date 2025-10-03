Locali storici d’Italia, viaggio tra i luoghi simbolo dell'ospitalità

Hanno almeno un secolo di storia. Li hanno frequentati re, filosofi, attori e politici. Alberghi, ristoranti e caffè tutelati dall’Associazione Locali Storici d’Italia che festeggia domani, sabato 4 ottobre, la sua quinta Giornata Nazionale. Abbiamo attraversato lo Stivale alla scoperta dei baluardi del made in Italy: dal Caffè Florian di Venezia (dove Casanova corteggiava le sue dame) al Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio (teatro dei primi incontri di Edoardo VIII e Wallis Simpson)

a cura di Costanza Ruggeri