Guerra Russia Ucraina, truppe da Uk e Francia nel dopo-guerra. Esplosioni a Kiev. LIVE
Diverse esplosioni sono state avvertite a Kiev circa un'ora dopo la mezzanotte. Il portale del consiglio comunale della capitale ucraina, in un messaggio su Telegram ha invitato la popolazione a recarsi nei rifugi e le sirene hanno suonato nella città. Macron ha incontrato in una riunione a porte chiuse tute le forze politiche rappresentate in Parlamento per presentare loro il piano, una volta concluso un accordo di pace. Il Regno Unito mobiliterà milioni di sterline per preparare il suo esercito in vista
Diverse esplosioni sono state avvertite a Kiev circa un'ora dopo la mezzanotte, secondo quanto riportato da un giornalista del Kiyv Indipendent presente sul posto. Il portale del consiglio comunale della capitale ucraina, in un messaggio su Telegram ha invitato la popolazione a recarsi nei rifugi e le sirene hanno suonato nella città.
Due giorni dopo il vertice della coalizione dei volenterosi, Emmanuel Macron ha incontrato in una riunione a porte chiuse tute le forze politiche rappresentate in Parlamento per presentare loro il piano di dispiegamento di diverse migliaia di soldati francesi in Ucraina, una volta concluso un accordo di pace. Secondo la leader del gruppo parlamentare France Insoumise Mathilde Pano, la Francia potrebbe inviare "6mila soldati" in Ucraina.
Il Regno Unito, invece, mobiliterà 200 milioni di sterline (230 milioni di euro) per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale.
