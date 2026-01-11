Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Russia Ucraina, truppe da Uk e Francia nel dopo-guerra. Esplosioni a Kiev. LIVE

live Mondo
©IPA/Fotogramma

Diverse esplosioni sono state avvertite a Kiev circa un'ora dopo la mezzanotte. Il portale del consiglio comunale della capitale ucraina, in un messaggio su Telegram ha invitato la popolazione a recarsi nei rifugi e le sirene hanno suonato nella città. Macron ha incontrato in una riunione a porte chiuse tute le forze politiche rappresentate in Parlamento per presentare loro il piano, una volta concluso un accordo di pace. Il Regno Unito mobiliterà milioni di sterline per preparare il suo esercito in vista

in evidenza

Diverse esplosioni sono state avvertite a Kiev circa un'ora dopo la mezzanotte, secondo quanto riportato da un giornalista del Kiyv Indipendent presente sul posto. Il portale del consiglio comunale della capitale ucraina, in un messaggio su Telegram ha invitato la popolazione a recarsi nei rifugi e le sirene hanno suonato nella città. 

Due giorni dopo il vertice della coalizione dei volenterosi, Emmanuel Macron ha incontrato in una riunione a porte chiuse tute le forze politiche rappresentate in Parlamento per presentare loro il piano di dispiegamento di diverse migliaia di soldati francesi in Ucraina, una volta concluso un accordo di pace. Secondo la leader del gruppo parlamentare France Insoumise Mathilde Pano, la Francia potrebbe inviare "6mila soldati" in Ucraina.

Il Regno Unito, invece, mobiliterà 200 milioni di sterline (230 milioni di euro) per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Esplosioni a Kiev, suonano le sirene

Diverse esplosioni sono state avvertite a Kiev circa un'ora dopo la mezzanotte, secondo quanto riportato da un giornalista del Kiyv Indipendent presente sul posto. Il portale del consiglio comunale della capitale ucraina, in un messaggio su Telegram ha invitato la popolazione a recarsi nei rifugi e le sirene hanno suonato nella città. 

Mondo: Ultime notizie

Venezuela, Ong: 12 detenuti liberati. "Cittadini Usa lascino il paese"

Mondo

Il rilascio dei prigionieri politici annunciato in Venezuela dal governo di Delcy Rodríguez...

Ucraina, da Parigi 6mila soldati e da Uk 230 mln euro dopo-guerra

Mondo

Macron ha incontrato in una riunione a porte chiuse tute le forze politiche rappresentate in...

Crans Montana, vicesindaca: "Chiediamo scusa per mancati controlli"

Mondo

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6...

Procuratore Iran: "Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte"

Mondo

Per il 14esimo giorno consecutivo i manifestanti scendono in strada contro il carovita, mentre il...

Proteste Minneapolis, 29 arresti: attese altre 1.000 manifestazioni

Mondo

Continuano le mobilitazioni dopo l'uccisione di Renee Good e il ferimento di due persone a...

Proteste Minneapolis

Mondo: I più letti