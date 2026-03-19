Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano internazionale per garantire la sicurezza della navigazione commerciale nello strategico Stretto di Hormuz, parzialmente chiuso dall’Iran in risposta agli attacchi di Stati Uniti e Israele. Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso da Downing Street, nel quale i sei Paesi condannano con forza anche gli attacchi attribuiti a Teheran. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Condanna a Teheran e appello a garantire la libertà di navigazione

"Noi condanniamo nei termini più forti - si legge nel comunicato diffuso a nome dei leader dei sei Paesi citati dall'ufficio del premier britannico Keir Starmer - i recenti attacchi dell'Iran contro navi commerciali disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili incluse installazioni per il gas e il petrolio e la chiusura de facto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane". Nella nota, i firmatari si dicono quindi "pronti a contribuire agli sforzi per garantire un transito sicuro attraverso lo Stretto" ed elogiano tutte "le nazioni disposte a impegnarsi nella pianificazione preparatoria" di un'iniziativa rinviata apparentemente per il momento al futuro. I sei esprimono a seguire "profonda preoccupazione per l'escalation del conflitto" in Medio Oriente, per poi rivolgersi solo a Teheran: sollecitato a "cessare immediatamente le sue minacce", a mettere fine alla deposizione di "mine", ad "attacchi e lanci di droni o a qualunque altro tentativo di blocco dello Stretto" e ad aderire "alla Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu". Ricordano inoltre "il fondamentale principio di diritto internazionale della libertà di navigazione", imputando "agli effetti delle azioni dell'Iran" i contraccolpi destinati a essere "avvertiti da persone di ogni parte del mondo, specialmente tra le più vulnerabili". Sulla base della Risoluzione 2817, i sei chiedono in ultimo la fine di queste "interferenze" sul commercio marittimo e sulle catene per la fornitura globale delle fonti di energia, sollecitando "un'immediata moratoria complessiva degli attacchi sulle infrastrutture civili, incluse quelle del petrolio e del gas". Non senza evocare "la prosperità e la sicurezza internazionale" come loro obiettivo e impegnarsi anche ad aiutare, assieme all'Onu e ad altri organismi, "le nazioni più esposte" alle conseguenze della guerra.