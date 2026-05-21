Usa e Iran verso l'intesa. 'Mediatori lavorano ad una lettera di intenti' - dice Trump - che Usa e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu che hanno avuto una conversazione 'prolungata e drammatica', proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. 'Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona', taglia corto il presidente Usa.

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Usa sono "pronti all'azione", in attesa degli sviluppi negoziali tra Usa e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori.

Borse positive, petrolio in calo. Si apre il fronte cubano: l'ex presidente Raul Castro incriminato negli Usa. Il Pentagono intanto annuncia il taglio delle brigate americane in Europa, da quattro a tre. Il segretario della Nato Rutte: 'Ce lo aspettavamo'. Allarme droni in Lituania, presidente e premier nel bunker. Secondo il Financial Times, l'Ue valuta Merkel o Draghi come mediatori sull'Ucraina con il Cremlino. L'incontro a Pechino rafforza l'asse Xi-Putin. Monito del leader cinese a Trump: 'No al ritorno alla legge della giungla'.

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