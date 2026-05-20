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Usa rimuovono Francesca Albanese dalla lista delle persone sanzionate

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La decisione arriva a una settimana dalla sospensione temporanea delle sanzioni da parte di un giudice federale, secondo cui l’amministrazione Trump avrebbe probabilmente violato la libertà di espressione della relatrice speciale dell’Onu

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Gli Stati Uniti hanno rimosso Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite su Cisgiordania e Gaza, dalla lista delle persone sanzionate. La decisione è stata pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro statunitense senza fornire alcuna spiegazione ufficiale. La rimozione arriva una settimana dopo che un giudice federale aveva temporaneamente bloccato le sanzioni, ritenendo che l'amministrazione Trump avesse probabilmente violato il diritto alla libertà di parola della relatrice Onu. Albanese era stata sanzionata l'anno scorso con il divieto di ingresso negli Stati Uniti e di apertura di conti bancari nel Paese.

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