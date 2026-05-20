Trump, sulla spinta dei Paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran, 'due o tre giorni'. Teheran minaccia: 'abbiamo il dito sul grilletto'. Ma il tycoon: 'Concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare'. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe Usa in Europa da quattro a tre, che comporterà 'un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia'. Il Pentagono stabilirà la collocazione definitiva delle tre brigate e di altre forze 'sulla base di ulteriori analisi relative ai requisiti strategici e operativi degli Usa, nonché in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa". Intanto i deputati e gli Stati Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. G7 a Parigi, l'imperativo è 'un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso Hormuz e una soluzione duratura del conflitto'.

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