Le questioni nucleari, nelle intenzioni iraniane, sarebbero negoziate successivamente. In particolare il nucleare, con i paletti di Teheran ben definiti, sarebbe un dossier da affrontare nei successivi 30 giorni di negoziato, subito dopo la firma del memorandum. L'Iran ha anche proposto che parte del suo uranio altamente arricchito sia diluito e la parte residua trasferita in un Paese terzo, hanno riferito le fonti.