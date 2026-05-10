Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran USA, ancora nessuna risposta da Teheran. Trump: "Arriverà presto". LIVE

live Mondo

Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Per la prima volta l'Iran ha fornito dettagli sulle condizioni di Mojtaba Khamenei: "Ferite a rotula e schiena"

in evidenza

Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Usa e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Per la prima volta l'Iran ha fornito dettagli sulle condizioni di Mojtaba Khamenei: "Ferite a rotula e schiena".Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani del colloquio tra la premier Meloni e il segretario di Stato Usa Rubio. Roma è pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessate il fuoco in Iran? “L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno”, replica secco il capo della Casa Bianca, aggiungendo che “sta ancora prendendo in considerazione” il ritiro parziale delle truppe dall'Italia. Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il ministero ha dichiarato: "Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Usa ancora in attesa della risposta dell'Iran sul piano di pace

Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato, il presidente Donald Trump ha ribadito di "aspettarsi di avere notizie molto presto" da Teheran e ha passato buona parte della giornata al LIV Golf Tournament di Sterling, in Virginia, presso il Trump National Golf Club Washington Dc. Su Truth, il suo social media, ha postato, tra l'altro, diverse foto del green, altre del restauro della grande vasca di fronte al Lincoln Memorial e alcuni attacchi contro l'ex direttore dell'Fbi James Comey, suo acerrimo nemico, che andrà a processo il 15 luglio, chiamato a rispondere dei nuovi capi d'accusa penali per aver minacciato il tycoon. Nel frattempo, sempre sabato, gli sforzi diplomatici hanno registrato il premier del premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il segretario di Stato Marco Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente JD Vance. 

Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il ministero ha dichiarato: "Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza". 

Mondo: Ultime notizie

Trump: "Accordo o raid". Rubio e Witkoff incontrano premier Qatar

Mondo

Per la prima volta l'Iran ha fornito dettagli sulle condizioni di Mojtaba Khamenei: "Ferite a...

Ucraina, Putin: "Conflitto verso fine. Mai rifiutati negoziati con Ue"

Mondo

Secondo il leader russo, Mosca sarebbe disponibile a "tregua e scambio detenuti, Kiev no"....

Hantavirus, ministero: attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm

Mondo

La nave da crociera teatro del focolaio sta facendo rotta verso le Canarie dove dovrebbe...

Toronto, Schlein al vertice dei progressisti incontra Obama e Carney

Mondo

La segretaria del Pd in Canada ha partecipato al al Global progress action summit, evento dove si...

Elon Musk insulta i magistrati francesi che indagano sul suo social X

Mondo

Tra i capi d'accusa vi è, oltre alla diffusione di immagini pedopornografiche, il sospetto...

Mondo: I più letti