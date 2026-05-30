Questo quanto comunicato da Sean Barbabella, in merito all'esito dei controlli semestrali del tycoon, alla soglia dei suoi 80 anni, messi in programma all'inizio della settimana. "Il presidente Trump continua a godere di ottima salute, dimostrando un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale", ha rilevato ancora l'esperto

Il presidente americano Donald Trump gode di "ottima salute". Lo ha comunicato, in un promemoria diffuso nelle scorse ore, il medico della Casa Bianca Sean Barbabella, in merito all'esito dei controlli semestrali del tycoon, alla soglia dei suoi 80 anni, messi in programma all'inizio della settimana. "Il presidente Trump continua a godere di ottima salute, dimostrando un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale", ha rilevato Barbabella aggiungendo che "è pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di commander-in-chief e di capo di Stato".

I consigli medici

Il medico di Trump ha fatto le proprie rilevazioni in un referto di tre pagine nelle quali ha descritto in dettaglio la visita medica e gli esami diagnostici effettuati sul tycoon martedì, presso il Walter Reed National Military Medical Center, vicino a Washington. "Sono stati forniti consigli preventivi, tra cui raccomandazioni per modificare la dieta, assumere aspirina a basso dosaggio, aumentare l'attività fisica e continuare a perdere peso", si legge ancora nel documento. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, assume attualmente tre farmaci: due per controllare il colesterolo e l'aspirina per prevenire malattie cardiache. La visita medica di martedì scorso è stata la terza dal suo insediamento, nell'ambito di un programma semestrale di controlli medici.

Il commento di Trump

"E' andato tutto perfettamente bene", aveva scritto sui social lo stesso presidente Usa dopo le visite. Tra l'altro, da quando è tornato al potere, il presidente repubblicano è apparso occasionalmente con un livido sulla mano destra, coperto dal trucco. Il referto del medico personale ha attribuito il livido alle "frequenti strette di mano" oltre che alla "assunzione di aspirina per la prevenzione cardiovascolare". Trump, di recente, ha ridotto la frequenza dei suoi viaggi all'interno degli Stati Uniti rispetto al suo primo mandato, ma mantiene un programma piuttosto intenso di viaggi all'estero.