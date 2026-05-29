Usa e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente JD Vance: 'Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco'. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati Usa-Iran che hanno fatto vacillare la tregua
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Usa e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente JD Vance: 'Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco'. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati Usa-Iran che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da tre settimane. L'ordine di Netanyahu: 'Controllare il 70% di Gaza'.
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Trump: "Intesa con l'Iran se è un buon accordo per gli Usa"
Donald Trump ha affermato che qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un "buon accordo" per gli Usa, mentre i negoziati si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo. "Un accordo che non ci sarebbe favorevole è la linea" che ci spingerebbe a riprendere le ostilità, ha dichiarato Trump in un'intervista a Fox che andrà in onda questo fine settimana, sottolineando che gli iraniani "sono ottimi negoziatori". Le dichiarazioni giungono mentre i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale di Trump.
Pezeshkian: "Impegnati nella diplomazia e ad aumentare cooperazione"
L'Iran è impegnato nella ''diplomazia'' e la sua politica è mirata ad ''ampliare la cooperazione con i Paesi musulmani e confinanti in tutti i settori''. Lo ha scritto il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian su 'X'. ''Ho avuto colloqui con i primi ministri di Malesia e Pakistan per congratularmi con loro in occasione dell'Eid al-Adha'' e ''sottolineando l'impegno dell'Iran per la diplomazia, ho ringraziato la Malesia per la sua posizione umanitaria e il Pakistan per la sua iniziativa e gli sforzi efficaci profusi per raggiungere un accordo'', ha scritto. ''La politica dell'Iran è quella di ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori'', ha concluso.
Vance: 'progressi su estensione tregua, ma Trump non pronto ad approvarlo'
Gli Usa e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance, secondo cui "ci stiamo confrontando su un paio di punti relativi alla formulazione del testo. Abbiamo fatto molti progressi in tal senso". Parlando coi media poche ore dopo che fonti Usa hanno riferito che le due parti avrebbero raggiunto l'intesa, Vance ha espresso l'auspicio che si continui "a fare progressi" per mettere il tycoon "nella posizione di poter avallare l'accordo". Anche se, "ovviamente, la questione è ancora da definire". "È difficile dire esattamente quando, o se, il presidente firmerà il memorandum. Non posso garantire che ci arriveremo, ma allo stato sono abbastanza fiducioso", ha aggiunto. Secondo le ipotesi circolate, l'accordo estenderebbe la tregua per altri 60 giorni e consentirebbe il transito di merci attraverso lo Stretto di Hormuz, dando il via ai negoziati sulle questioni più spinose come il programma nucleare iraniano. Se approvato, rappresenterebbe il passo più importante verso la pace dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio. Il possibile accordo è maturato dopo una serie di attacchi reciproci tra Usa e Iran, l'ultimo episodio del genere dall'entrata in vigore del cessate il fuoco all'inizio di aprile. Trump non ha ancora dato il suo via libera e l'Iran non ha commentato la notizia della proposta di accordo, riportata da Axios. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando una fonte vicina al team negoziale, ha riferito che il testo della possibile intesa non è stato ancora finalizzato né confermato. Il Pakistan, che svolge il ruolo di mediatore, ha annunciato che il suo ministro degli Esteri, Ishaq Dar, incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington il 29 maggio, malgrado il significato della visita non sia chiaro. Il tycoon ha ripetutamente affermato che la fine della guerra è vicina sin da metà marzo, malgrado le due parti abbiano mostrato scarsi progressi pubblici verso un terreno comune. L'Iran, ad esempio, ha chiesto la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni all'estero e il ritiro delle forze statunitensi dalla regione. Washington ha chiesto all'Iran di smantellare il suo programma nucleare, che Teheran afferma essere a fini pacifici, oltre che la consegna del materiale fissile altamente arricchito.
Centcom, 'nessun velivolo Usa è stato abbattuto dall'Iran'
Il Comando centrale militare Usa (Centcom) ha contestato e definito "falso" quanto riportato dalla tv di Stato iraniana, secondo cui le forze di Teheran avrebbero abbattuto un velivolo americano nei pressi di Bushehr. In un post su X, il Centcom ha assicurato che "nessun velivolo statunitense è stato abbattuto. Tutti i mezzi aerei statunitensi risultano all'appello".