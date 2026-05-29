Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio. Lo riferisce l'agenzia Rbc-Ucraina. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione
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Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, un Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio. Lo riferisce l'agenzia Rbc-Ucraina, citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione. "Secondo le prime notizie, un drone russo si è schiantato contro un condominio nella città di Galați, in Romania. L'incidente è avvenuto poco dopo che le autorità avevano diramato un avviso sulla "possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo circostante", ha scritto la testata Faytuks Network. Secondo il Servizio di pronto intervento (Isu), il drone è caduto su un edificio residenziale e, a seguito dell'impatto, si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano.
"Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il problema è quello dei tempi, si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto: bene l'Ucraina, noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
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Drone russo contro palazzo in Romania, 2 feriti
Un drone russo ha colpito un condominio a Galați, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il mnistero della Difesa rumeno spiegando che il drone Shahed ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di ''una grave e pericolosa escalation'', come hanno riferito i media rumeni.
La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio e in particolare la città di Izmail. In seguito all'attacco due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo Nato.
Russia, massiccio raid su depositi carburante a Yaroslav
Il governatore della regione russa di Yaroslavl, Mikhail Evrayev, ha riferito che un massiccio attacco di droni ucraini ha provocato un incendio presso depositi di carburante industriale, senza però fare vittime "Oggi la regione è stata colpita da un massiccio attacco di droni ucraini. La maggior parte dei droni è stata abbattuta, ma alcuni hanno colpito depositi di carburante industriale. I servizi di emergenza stanno spegnendo l'incendio. Non ci sono vittime", ha scritto Evrayev sul suo canale Max, l'app di messaggistica studiata dal Cremlino. Il traffico in uscita da Yaroslavl verso Mosca è stato ripristinato, ha aggiunto il governatore il quale poco prima aveva annunciato che per via dell'attacco il traffico in direzione di Mosca era stato temporaneamente bloccato.
Raid su impianto industriale russo Volgograd, un morto
Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un attacco con droni ucraini su un impianto di fibre sintetiche a Volzhsky, nella regione di Volgograd, nel Sud della Russia. Un'altra persona è rimasta ferita quando un drone ha colpito un edificio residenziale nella stessa zona, secondo quanto riferito dal governatore regionale Andrei Bocharov. "Purtroppo, si registrano vittime a seguito dell'attacco terroristico notturno condotto con droni dal regime criminale di Kiev. Un uomo di 60 anni è morto presso lo stabilimento di fibre sintetiche di Volzhsky, e una donna di 55 anni è stata ricoverata in gravi condizioni. Un'altra vittima, in un'abitazione di via Vershinina, è stata soccorsa sul posto e non ha avuto bisogno di ricovero", ha dichiarato Bocharov, secondo quanto riportato sul suo canale Max, la nuova app di messaggistica promossa dal Cremlino in sostituzione di Telegram.
Mosca, intercettati 208 droni lanciati da Kiev nella notte
La Russia ha detto di aver intercettato 208 droni ucraini lanciati nella notte verso il territorio russo. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax citando un comunicato del ministero della Difesa.
Ucraina, attacco russo danneggia nave turca in partenza da Odessa
La marina ucraina ha dichiarato oggi che un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave da carico diretta in Turchia che era salpata dal porto ucraino di Odessa. "La Federazione Russa ha sferrato un attacco mirato contro una nave turca", ha scritto la marina ucraina su Telegram, affermando che era scoppiato un incendio e che due membri dell'equipaggio erano rimasti feriti sulla nave da carico battente bandiera di Vanuatu, di proprietà turca.
Romania, 'l'incursione del drone russo una grave e irresponsabile escalation'
Il ministero della Difesa romeno ha confermato oggi che un drone russo ha colpito nella notte un palazzo residenziale in Romania, Paese membro della Nato. "Durante la notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania," ha dichiarato il ministero. La Romania ha definito l'incursione, con la relativa violazione dello spazio aereo, "una grave e irresponsabile escalation", come riportano diversi media tra cui l'agenzia ucraina Rbc, Afp e Cbs. Bucarest ha già informato il segretario generale della Nato.
Media: “In Romania edificio colpito da un drone russo”
Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, un Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio. Lo riferisce l'agenzia Rbc-Ucraina, citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galați si trova non lontano da quella regione. "Secondo le prime notizie, un drone russo si è schiantato contro un condominio nella città di Galați, in Romania. L'incidente è avvenuto poco dopo che le autorità avevano diramato un avviso sulla "possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo circostante", ha scritto la testata Faytuks Network. Secondo il Servizio di pronto intervento (Isu), il drone è caduto su un edificio residenziale e, a seguito dell'impatto, si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano.
Droni colpiscono l'area portuale di Izmail, nella regione di Odessa
Droni hanno colpito l'area portuale di Izmail, nella regione di Odessa. Lo riferiscono le autorità locali citate dalla Reuters e da diversi media locali.