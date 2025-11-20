Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump

Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per KievMondo
Un piano in 28 punti per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina, con Kiev che cederebbe terreno a Mosca in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti contro future aggressioni. Ci sarebbe questo al centro del piano di pace di Donald Trump per porre fine al conflitto scoppiato con l’invasione su larga scala del 24 febbraio 2022. A rivelarlo è il giornale americano Axios, che cita una fonte dell'amministrazione americana informata sul piano secondo cui la convinzione della Casa Bianca è che l'Ucraina perderebbe comunque quelle porzioni di territorio che dovrebbe cedere alla Russia e che quindi sia "interesse di Kiev raggiungere un accordo adesso".
Cosa prevede il piano di Trump
I 28 punti del piano del presidente degli Stati Uniti darebbero alla Russia il pieno controllo delle regioni di Luhansk e Donetsk, che insieme formano il Donbass. L’Ucraina dovrebbe quindi cedere terreno, poiché in questo momento controlla ancora il 12% di quelle zone. Ciononostante, sebbene le aree passerebbero sotto il controllo di Mosca, secondo il piano sarebbero considerate una zona smilitarizzata nella quale Mosca non potrebbe dispiegare proprie truppe. Sempre secondo quanto riferito da Axios, nelle altre due regioni di Kherson e Zaporizhzhia le attuali linee di controllo rimarrebbero per lo più congelate, con la Russia che restituirebbe alcuni territori dopo una negoziazione.
Il riconoscimento di Crimea e Donbass russi
Il progetto creato dal presidente Trump prevederebbe poi che gli Stati Uniti e altri Paesi riconoscano la Crimea e il Donbass come territorio legalmente russo: all'Ucraina comunque non sarebbe imposto di fare altrettanto. Inoltre un funzionario di Kiev avrebbe affermato che il piano includerebbe anche limitazioni alle dimensioni dell'esercito ucraino e alle sue armi a lungo raggio.
Le garanzie di sicurezza a Kiev
In cambio di tutto questo l’Ucraina riceverebbe garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti. Non è però chiaro in cosa consisterebbero le garanzie di sicurezza della Casa Bianca, oltre alla promessa di difendere Kiev da ulteriori aggressioni russe. Inoltre sembra che il Qatar e la Turchia siano coinvolti nella stesura del nuovo piano di Trump e nel sostenere gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti: un funzionario di Doha avrebbe partecipato ai colloqui tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov lo scorso fine settimana.
La posizione dell’Ucraina sul piano
Su quale sia la posizione di Kiev, non c’è invece chiarezza: una fonte con conoscenza diretta del piano ha affermato che Umerov è stato incaricato da Zelensky di negoziare con Witkoff, che molti dei suoi commenti sono stati incorporati nel testo del piano e che durante i colloqui sono stati concordati molti punti. È però diversa la versione del funzionario ucraino sentito da Axios, secondo cui il consigliere per la Sicurezza non ha accettato i termini durante l'incontro: Kiev infatti si opporrebbe a molte condizioni. Prima di incontrare Umerov, Witkoff avrebbe discusso approfonditamente il piano con l'inviato russo Kirill Dmitriev.
Saltato il vertice con Zelensky
A certificare la tensione sull’intera situazione è l’incontro che era previsto ieri ad Ankara tra Zelensky e l'inviato americano: come rivelato da una fonte dell'amministrazione di Washington, il vertice è saltato quando è emerso che il presidente ucraino stava facendo marcia indietro rispetto agli accordi raggiunti con Umerov, e non era interessato a discutere il piano di Trump. Zelensky si è invece recato ad Ankara con un altro piano elaborato con i partner europei, che la Russia non accetterà mai, ha affermato il funzionario statunitense.
La posizione del Cremlino
"Ora aspetteremo. La palla è nel campo di Zelensky", ha affermato il funzionario statunitense, secondo cui il presidente ucraino se lo desidera può andare a Washington per discutere il nuovo piano degli Stati Uniti. Da parte sua Trump ha fatto sapere, durante il Forum economico Usa-Arabia Saudita in corso a Washington, di aver detto a Vladimir Putin di "fargli risolvere la sua cavolo di guerra": l’occasione sarebbe stata una telefonata del leader del Cremlino dopo l'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian. Il Cremlino invece si è detto disposto a proseguire il processo di Istanbul: "Mosca è aperta a continuare, è aperta ai negoziati. La pausa che si è verificata è, in realtà, dovuta alla riluttanza del regime di Kiev a proseguire questo dialogo", ha detto Dmitrij Peskov. Riguardo poi a un nuovo vertice Putin-Trump, Peskov ha detto che "è possibile, se necessario, organizzare immediatamente una conversazione telefonica tra i 2 leader. Ma al momento il lavoro che deve precedere il vertice non è ancora stato fatto".
Zelensky: "Solo Trump ha il potere di fermare la guerra"
"Dall'inizio di quest'anno, noi in Ucraina abbiamo sostenuto ogni passo decisivo" per raggiungere la pace e abbiamo sostenuto "la leadership del presidente degli Stati Uniti" e "ogni proposta forte e giusta volta a porre fine a questa guerra" e "solo il presidente Trump e gli Stati Uniti hanno il potere sufficiente per porre fine a questa guerra", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. Zelensky, inoltre, ha detto di essere "grato al presidente Erdogan per la visita e per la nostra conversazione" e di apprezzare "molto il coinvolgimento della Turchia nel lavoro diplomatico e tutti i suoi sforzi". Con Erdogan "abbiamo discusso in dettaglio i modi concreti per porre fine alla guerra in modo affidabile e dignitoso". Per il presidente ucraino il fattore "più importante per fermare lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura è che lavoriamo in stretta collaborazione con tutti i partner e che la leadership americana rimanga efficace, forte e ci avvicini a una pace che duri e garantisca la sicurezza delle persone".
