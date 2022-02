6/15 ©Getty

La lingua non era l’unico motivo per cui Zelensky veniva considerato filorusso. Alexander Motyl, un docente di scienze politiche della Rutgers University aveva scritto in un articolo su Foreign Policy che anche la serie potesse indicare una particolare vicinanza a Mosca, come il fatto che non si parlasse dei tentativi russi di far cessare l’indipendenza dal 1991. “Questa curiosa assenza”, scriveva, “suggerisce che Zelensky non abbia idea di come gestire una minaccia molto reale o peggio ancora, che non pensi ce ne sia una”