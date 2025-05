Jaguar Type 00, il prototipo del futuro in mostra a Montecarlo. FOTO

In occasione dell’e-Prix di Formula E a Monaco, il brand britannico ha mostrato nuovamente la sua concept car che anticipa la GT elettrica in arrivo a fine 2025. Su questa speciale concept il Giaguaro salta nella direzione opposta rispetto a quella a cui siamo stati abituati sui modelli Jaguar. Non è un caso ma bensì un chiaro richiamo a come il brand stia andando verso un futuro di lusso ed elettrificazione incarnato al meglio questo prototipo, la 00 Type, manifesto di ciò che verrà.

A cura di Gianluca Sepe