Auguri di buon anno, le migliori frasi da inviare per Capodanno 2026
In occasione del primo giorno del 2026, ecco una selezione di frasi di auguri di Capodanno per far sentire la nostra vicinanza ad amici, parenti e colleghi, anche a distanza, e per festeggiare il nuovo anno insieme
- Ecco un primo augurio da inviare agli amici più cari: "Ti auguro un anno fatto di equilibrio, di scelte giuste anche quando sono difficili, di successi meritati e lezioni preziose, di affetto sincero intorno a te, e di pace nel cuore ogni giorno".
- E per salutare il nuovo anno che è arrivato, ecco un'altra dedica speciale da inviare a chi ci è vicino: "Che il nuovo anno ti regali giorni sereni, sogni che trovano il coraggio di nascere, sorrisi sinceri da condividere, forza nei momenti difficili, e tante piccole gioie quotidiane".
- Ecco un altro messaggio da inviare alle persone care per il nuovo anno: "Un brindisi al nuovo anno che arriva, con la speranza di giorni migliori, di salute, amore e tranquillità, di sogni coltivati con pazienza, e di felicità condivisa con chi ami".
- Per augurare un anno felice e sereno, ecco un'altra idea di messaggio: "Che questo nuovo anno ti sorprenda, ti accompagni nei cambiamenti, ti renda più forte e più sereno, ti regali tempo per ciò che ami, e motivi per guardare avanti con fiducia".
- Non mancano i messaggi per i più romantici: "Un anno nuovo è una pagina bianca, da riempire con momenti veri, persone che scaldano il cuore, risate che restano nella memoria, e speranze che diventano realtà".
- E un augurio per strappare un sorriso alle persone a cui vogliamo bene: "Che il nuovo anno ti offra nuove opportunità, ti insegni a lasciare andare il superfluo, ti regali momenti da ricordare e tanta luce lungo il tuo cammino"
- E per finire, una frase dolce e sincera da inviare a chi amiamo: "Che il nuovo anno porti con sé serenità, salute e tante occasioni per sorridere, trasformando ogni giorno in un’opportunità per crescere, migliorare e condividere momenti felici con le persone che ami".