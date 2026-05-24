Buona Pentecoste: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

La Pentecoste, che quest'anno ricorre domenica 24 maggio, ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli e segna la fine del periodo pasquale. Alcune frasi per celebrare questa festa cristiana
- La Pentecoste è la festa cristiana che celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli e segna la fine del periodo pasquale. Il nome deriva dal greco pentêkostê, che significa “cinquantesimo”, perché si celebra appunto cinquanta giorni dopo la ricorrenza della Pasqua. In questa data, che quest'anno ricorre domenica 24 maggio, si commemorano il dono dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa
- Il 24 maggio 2026, Domenica di Pentecoste, alle 10 il Santo Padre Leone XIV presiederà la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro.
Di seguito, alcune frasi per augurare Buona Pentecoste e celebrare lo Spirito Santo
- “Lo Spirito Santo ci insegna: è il Maestro interiore. Ci guida per il giusto cammino, attraverso le situazioni della vita. Lui ci insegna la strada, la via”.
Papa Francesco
- Il cristiano è un uomo, più lo Spirito Santo".
Charles Péguy
- “Lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità, ma ricondurre il tutto all’armonia. Nella Chiesa l’armonia la fa lo Spirito Santo.”
Papa Francesco
- "Quando ci vengono pensieri buoni, è lo Spirito Santo che ci visita".
Saint Jean-Baptiste Vianney
- "Il cristiano è un composto di corpo, anima, e Spirito Santo".
Tertulliano
- “Dio è amore, e si partecipa alla sua opera quando si ama con Lui e come Lui. A tale scopo l’amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato".
Papa Francesco
- “Dove è un uomo o una donna costruttore di pace, è proprio lo Spirito Santo che li aiuta, li spinge a fare la pace.”
Papa Francesco
- "Ogni autentica preghiera è suscitata dallo Spirito Santo, il quale è misteriosamente presente nel cuore di ogni uomo".
Papa Giovanni Paolo II