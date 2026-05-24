 Buongiorno e buona Pentecoste: frasi e immagini da inviare su WhatsApp
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Buona Pentecoste: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

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La Pentecoste, che quest'anno ricorre domenica 24 maggio, ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli e segna la fine del periodo pasquale. Alcune frasi per celebrare questa festa cristiana 

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