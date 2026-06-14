Libri per bambini, 3 modi per imparare divertendosi

Tre modi divertenti per imparare la matematica, la grammatica e la logica divertendosi. Ecco tre proposte per rendere l'estate interessante e decisamente non noiosa! Buona lettura!
- Un fuoriclasse ha piedi e gambe veloci, un’ottima visione di gioco… e un cervello scattante! I primi li eserciti sul campo, con il mister e la tua squadra, mentre questo libro ti aiuta ad allenare… la testa! Per chi ha sempre la testa nel pallone… … tante attività per stimolare il pensiero logico-matematico e scoprire storie incredibili, curiosità e momenti leggendari sul mondo del calcio.
- Con questa Edizione Speciale dedicata ai verbi, tornano le avventure di Sam Grammaticus e del suo inseparabile aiutante Chi-hua-hua Cheng, pronti a trasformare la grammatica da esercizio noioso a un viaggio divertente nel magico mondo della lingua italiana. Nel mistero del Manoscritto scomparso, il prezioso codice Lolliniano 35 sparisce proprio durante la sua presentazione in biblioteca: chi sarà il colpevole?
- Nel regno dei computer succedono cose strane: un messaggio sparisce, una password si confonde, una sequenza di azioni va tutta storta! Per fortuna c’è l’Ispettore Blocchetti, soprannominato Blocks, con il suo aiutante Bin, pronto a risolvere tre casi super-divertenti. In questo quaderno operativo diventerai anche tu un piccolo detective del pensiero logico-computazionale.