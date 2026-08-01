Ferragosto, da Camogli a Maratea: dove andare

 Ferragosto, viaggi e gite fuori porta: dove andare in Italia| Sky TG24
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Ferragosto, da Camogli a Maratea: le "dupe destinations" per una gita fuori porta

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Dimentica lo stress da "tutto esaurito", le code infinite per musei e ristoranti e le gomitate per lo scatto da copertina. Per Ferragosto il nostro consiglio è di scegliere mete meno note, con costi inferiori e, soprattutto, non prese d'assalto dal turismo di massa. Si chiamano "dupe destinations" e offrono una valida alternativa ai luoghi più famosi (e affollati) con una validissima offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica

a cura di Costanza Ruggeri

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