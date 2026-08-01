Ferragosto, da Camogli a Maratea: dove andare

Ferragosto, da Camogli a Maratea: le "dupe destinations" per una gita fuori porta
Dimentica lo stress da "tutto esaurito", le code infinite per musei e ristoranti e le gomitate per lo scatto da copertina. Per Ferragosto il nostro consiglio è di scegliere mete meno note, con costi inferiori e, soprattutto, non prese d'assalto dal turismo di massa. Si chiamano "dupe destinations" e offrono una valida alternativa ai luoghi più famosi (e affollati) con una validissima offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica
a cura di Costanza Ruggeri
- "Replicano" paesaggi, atmosfere e fotografie iconiche senza il sovraffollamento e i prezzi delle destinazioni turistiche più conosciute. Sono le "dupe destinations" (letteralmente "destinazioni copia") e rappresentano una delle tendenze chiave del mondo travel per il 2026. Un trend che invita a riscoprire mete meno inflazionate con un occhio più attento ad ambiente e sostenibilità
- Definita la "piccola Venezia" per i suoi canali e ponti turistici, Comacchio è un'antica città lagunare situata nella provincia di Ferrara, nel cuore del Parco del Delta del Po. Fondata originariamente su 13 piccole isole, questa cittadina incanta per il fitto dedalo di canali, i ponti monumentali in pietra e le caratteristiche case a schiera dalle tinte pastello
- Tra i borghi marinari più affascinanti e caratteristici della Riviera ligure di Levante, Camogli è situato nel Golfo Paradiso in provincia di Genova. Celebre per i palazzi storici color pastello affacciati sulla spiaggia, il Porticcolio con i gozzi dei pescatori e per la sua antichissima tradizione marittima, è soprannominato la "Città dei mille bianchi velieri"
- Situato sulla sponda veronese dell'alto Lago di Garda, Malcesine è inserito ufficialmente nel circuito dei Borghi più belli d'Italia. Il paese si sviluppa ai piedi del Monte Baldo ed è caratterizzato da un labirinto di vicoli acciottolati, piccole piazze, case colorate e botteghe artigiane. Da visitare il Castello Scaligero, antica fortezza medievale a picco sul lago
- Gioiello prealpino situato tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, il lago d'Orta è considerato il lago più romantico ed ecologico d'Italia e si distingue per le acque limpidissime che lo rendono uno dei più puliti d'Europa. E' famoso per l'Isola di San Giulio che sorge al suo centro, conosciuta anche come l'"Isola del silenzio"
- Arcipelago situato nel Mar Adriatico, al largo del Gargano, le Isole Tremiti sono conosciute anche come le "Perle dell'Adriatico". Parte del Parco Nazionale del Gargano, includono una riserva naturale marina protetta. Celebri per le acque turchesi, le calette nascoste e i fondali ricchi di biodiversità, rappresentano il comune più settentrionale della Puglia
- Splendido tratto di costa della Campania che si estende per circa 100 chilometri affacciati sul Mar Tirreno, tra il Golfo di Salerno e il Golfo di Policastro, la Costiera Cilentana è protetta come Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Si distingue per la varietà dei suoi paesaggi che alternano lunghe spiagge dorate a falesie a picco sul mare, grotte marine e antichi borghi medievali
- Situato nel cuore del Salento centro-orientale, Melendugno è famoso per i suoi 15 chilometri di costa pluripremiati con la Bandiera Blu e caratterizzati da spiagge di sabbia bianca, pinete e falesie calcaree. Anticamente noto come il "Paese del miele", il borgo conserva una forte identità culturale legata alla produzione agricola e alle tradizioni salentine
- Alternativa selvaggia e meno caotica della Costiera Amalfitana, l'unico centro della Basilicata ad affacciarsi sul Mar Tirreno è noto per le sue scogliere a picco sul mare, le case "arrampicate" sulla roccia e la Statua del Redentore. Posizionata nel suggestivo golfo di Policastro, è soprannominata la "Perla del Tirreno"
- Zona costiera e cuore pulsante di Soverato, la "Perla dello Ionio" in provincia di Catanzaro, questa località calabrese è celebre per le sue spiagge di sabbia bianca finissima e le acque cristalline. L'area fa parte del Parco Marino Regionale "Baia dell'Ippocamo" per la presenza del cavalluccio marino, simbolo della città
- Quarta isola più grande d'Italia per estensione, si trova all'estremo sud-ovest della Sardegna, nell'arcipelago del Sulcis. L'Isola di Sant'Antioco ha la particolarità di essere collegata alla terraferma da un istmo artificiale e da un ponte. Da visitare Calasetta, borgo dalle case bianche fondato da pescatori di origine ligure