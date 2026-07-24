Tra i Wellness hotel più scenografici dell'Alto Adige

Infinity pool con vista mozzafiato sulle montagne. Percorsi benessere nel bosco. Massaggi all'olio di pino e bagni nel fieno. Ma anche saune vista prato e vasche di acqua calda affacciate sulle cime delle Dolomiti. E cucina gourmet ispirata alla tradizione regionale. La provincia di Bolzano è ricca di strutture di design dove relax e benessere si uniscono a mangiare sano e panorami incredibili. Vi portiamo alla scoperta delle più suggestive

a cura di Costanza Ruggeri

