 Alto Adige on the road: i wellness hotel & spa per vacanze estive all’insegna del relax. FOTO | Sky TG24
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Alto Adige "on the road", viaggio tra i Wellness hotel più scenografici

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Infinity pool con vista mozzafiato sulle montagne. Percorsi benessere nel bosco. Massaggi all'olio di pino e bagni nel fieno. Ma anche saune vista prato e vasche di acqua calda affacciate sulle cime delle Dolomiti. E cucina gourmet ispirata alla tradizione regionale. La provincia di Bolzano è ricca di strutture di design dove relax e benessere si uniscono a mangiare sano e panorami incredibili. Vi portiamo alla scoperta delle più suggestive

a cura di Costanza Ruggeri

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Lifestyle: Ultime gallery

Tra i Wellness hotel più scenografici dell'Alto Adige

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