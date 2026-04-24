La Milano del design, tour "creativo" nel capoluogo lombardo

La Milano del design, passeggiata "creativa" alla scoperta del capoluogo lombardo
Dallo studio-museo di Achille Castiglioni, in Piazza Castello, alla galleria di Rossana Orlandi in un'ex fabbrica di cravatte a poca distanza dalla Basilica di Sant'Ambrogio, fino ancora al quartier generale di Toiletpaper Magazine a Città Studi e alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni. Nel weekend in cui a Milano si conclude l'edizione 2026 della Design Week, siamo andati alla scoperta dei suoi luoghi più iconici per un tour "creativo" tra i diversi quartieri della città
a cura di Costanza Ruggeri