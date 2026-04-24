La Milano del design, tour "creativo" nel capoluogo lombardo

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La Fondazione Vico Magistretti ha per finalità la tutela e la valorizzazione dell’archivio e del lavoro dell’architetto e designer. Ospita nella propria sede mostre di design e architettura e propone visite guidate, conversazioni e incontri sugli stessi temi nonché laboratori e attività educative per gli studenti delle scuole primarie e secondarie

Benessere urbano a Zurigo tra veganismo e nuove frontiere wellness