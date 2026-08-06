Viaggi, Italia, Spagna e Grecia sul podio per prenotazioni last minute: la classifica
Gli italiani che hanno prenotato le vacanze all’ultimo minuto, praticamente a luglio 2026 per il mese successivo, hanno scelto mete a breve distanza: lo ha rivelato un'indagine di eDreams. Ecco la lista delle destinazioni più gettonate per le ferie di agosto
- eDreams, nota agenzia di viaggi online in Europa, ha condiviso i trend dei viaggi last minute per l’estate 2026 degli italiani. I dati rivelano che i nostri connazionali che hanno bloccato il calendario delle ferie nel mese di luglio faranno rotta verso destinazioni a breve raggio. L’indagine ha messo a confronto le prenotazioni effettuate sulla piattaforma dal 1° al 31 luglio 2026 per viaggiare ad agosto 2026, confrontati con le prenotazioni per viaggiare nello stesso periodo del 2025.
- La classifica mostra che le prenotazioni last minute riguardano per lo più destinazioni a breve raggio (78%), in particolare Italia (24%), Spagna (23%) e Grecia (11%). I connazionali che hanno atteso l’ultimo minuto per definire una vacanza in agosto hanno prenotato principalmente durante la settimana del 19 luglio (25%) e del 12 luglio (23%), ma anche del 26 luglio (21%). La maggior parte delle partenze saranno per viaggi dai 7 ai 13 giorni (32%), di 3-4 giorni (29%) e di 5-6 giorni (21%). Ecco le dieci località più scelte dagli italiani.
- In decima posizione nella top ten c’è Mykonos, l’isola greca dell’arcipelago delle Cicladi famosa per le sue feste in spiaggia e le sue enormi discoteche, ma dove non mancano anche spiagge e paesaggi mozzafiato.
- In nona posizione si resta sempre in Grecia ma ci si sposta a Santorini, per una vacanza più rilassante tra spiagge di pietra vulcanica nera, bianca e rossa e le caratteristiche case dalle pareti bianche e dalle cupole blu
- In ottava posizione c’è Parigi, la capitale francese elegante e sofisticata che non perde mai il suo fascino (anche se ad agosto il clima non è l’ideale, soprattutto in questa torrida estate in cui la città sta raggiungendo i 40°C).
- In settima posizione c’è Palma di Maiorca, l’isola in Spagna che fa parte delle Baleari. Questa meta unisce spiagge a un clima mite tutto l’anno, con vicoli ricchi di storia nel centro storico medievale della città principale.
- In sesta posizione c’è Palermo. Il capoluogo siculo offre davvero di tutto tra mare, monumenti e meraviglie arabo normanne patrimonio UNESCO, a cui si aggiunge un’ottima posizione che permette di spostarsi in breve tempo in altre località bellissime da visitare anche in giornata come Castel di Tusa, Cefalù o le isole Eolie.
- A metà classifica, in quinta posizione, c’è Ibiza, altra isola delle Baleari nota soprattutto per il divertimento e alcune delle discoteche più famose al mondo, feste in spiaggia e spettacoli unici.
- Per la quarta posizione si torna in Sicilia, a Catania, splendida città d'arte ai piedi dell'Etna, famosa per il barocco in pietra lavica, i mercati storici, il mare e una cucina unica.
- Sul podio, la medaglia di bronzo va a Olbia in Sardegna, base perfetta nel nord-est dell’isola che offre un bellissimo centro storico, ottimi ristoranti di pesce e spiagge bianche vicine come Porto Istana e Pittulongu. È anche vicina alla Costa Smeralda e all'isola di Tavolara.
- La medaglia d’argento va a Tirana, in Albania. Una tra le più economiche capitali europee, offre un affascinante mix di architettura ottomana e comunista, edifici colorati, musei unici ricavati nei bunker sotterranei e una vivace vita notturna nel quartiere Blloku.
- La medaglia d’oro va a Barcellona. La capitale catalana è una vivace metropoli sul mar Mediterraneo che unisce capolavori unici di Antoni Gaudí, un ricco patrimonio storico nel Barrio Gótico, spiagge cittadine come la Barceloneta e una dinamica tradizione gastronomica tra mercati storici e tapas.
- Nella classifica delle destinazioni in crescita rispetto al 2025 troviamo invece Cracovia (+20%), Verona (+26%), Palermo (+29%), Lamezia Terme (+34%), Duesseldorf (+42%), Skiathos (+47%), Brindisi (+49%), Bari (+100%), Napoli (+107%) e Alghero (+129%).