 Viaggi last minute, Italia, Spagna e Grecia sul podio tra le mete più prenotate. Classifica | Sky TG24
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Viaggi, Italia, Spagna e Grecia sul podio per prenotazioni last minute: la classifica

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Gli italiani che hanno prenotato le vacanze all’ultimo minuto, praticamente a luglio 2026 per il mese successivo, hanno scelto mete a breve distanza: lo ha rivelato un'indagine di eDreams. Ecco la lista delle destinazioni più gettonate per le ferie di agosto

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