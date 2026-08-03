Il meteo entra in valigia, così gli italiani ripensano le vacanze

Secondo un'indagine commissionata da Omio, piattaforma globale leader per la prenotazione di viaggi multimodali, e condotta da Censuswide, quasi 8 italiani su dieci dichiarano che le condizioni meteo influenzano la scelta della meta delle vacanze estive. Pur non avendo diminuito la voglia di viaggiare, questo cambiamento ha portato molti viaggiatori a rivedere il modo in cui pianificano e vivono le proprie vacanze estive.

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