Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 agosto segno per segno

Introduzione
Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 agosto.
Quello che devi sapere
ARIETE
Novità e nuovi incontri vi portano più entusiasmo. In amore sapete essere generosi e presenti con chi avete accanto. Sul lavoro i risultati arriveranno presto, mentre la fortuna chiede equilibrio tra voglia di concedervi qualcosa e prudenza.
TORO
Mercurio vi rende più lucidi, concreti e autorevoli. In amore cresce un’intesa profonda, capace di lasciare il segno. Sul lavoro creatività e comunicazione possono darvi ottimi risultati, mentre la fortuna invita a concedervi qualcosa senza esagerare.
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GEMELLI
La giornata è altalenante, ma riuscite comunque a mantenere il controllo. In amore possono nascere progetti più stabili e decisioni importanti. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, mentre la fortuna richiede più attenzione nelle scelte pratiche.
CANCRO
Gli affetti stabili vi regalano una sensazione di maggiore sicurezza. In amore il clima è favorevole, ma serve evitare passi falsi. Sul lavoro scrittura, comunicazione e creatività vi sostengono, mentre la fortuna chiede misura negli acquisti.
LEONE
L’umore può cambiare spesso, quindi meglio non dare troppo peso ai contrasti. In amore serve più dedizione verso chi avete accanto. Sul lavoro una pausa può aiutarvi a ritrovare energia, mentre la fortuna consiglia prudenza con le spese.
VERGINE
Casa e famiglia vi offrono un clima più disteso. In amore sintonia e dialogo tornano a favorire il rapporto. Sul lavoro potreste sentire il bisogno di staccare, mentre la fortuna invita a non irrigidirvi troppo sulle questioni economiche.
BILANCIA
Il cielo si schiarisce e vi restituisce entusiasmo. In amore evitate atteggiamenti troppo rigidi e recuperate con ironia. Sul lavoro potete mostrare il vostro valore, soprattutto in ambiti creativi, mentre la fortuna consiglia di tenere da parte qualcosa.
SCORPIONE
Venere vi rende più magnetici e vi aiuta a ritrovare fascino. In amore evitate atteggiamenti troppo dominanti e cercate più tenerezza. Sul lavoro siete efficienti e ben sostenuti, mentre la fortuna invita a essere più generosi con chi amate.
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SAGITTARIO
Velocità e iniziativa vi rendono pronti ad affrontare ogni imprevisto. In amore la passione è forte, ma non trascurate la parte affettiva. Sul lavoro risolvete situazioni inattese con abilità, mentre la fortuna chiede di contenere le spese.
CAPRICORNO
Lucidità e senso del limite vi guidano nelle scelte della giornata. In amore meglio evitare reazioni troppo rigide. Sul lavoro gestite bene contatti e relazioni esterne, mentre la fortuna consiglia attenzione agli acquisti legati all’immagine.
ACQUARIO
La giornata è un po’ irregolare, ma sapete ritrovare equilibrio. In amore cresce il bisogno di una scelta più autentica e consapevole. Sul lavoro la stanchezza può pesare, mentre la fortuna richiede misura tra generosità e prudenza.
PESCI
Fascino e benessere vi rendono più sicuri e ricettivi. In amore cercate un’intesa profonda più che emozioni passeggere. Sul lavoro non chiedete troppo e procedete con realismo, mentre la fortuna vi rende più disponibili verso chi vi circonda.