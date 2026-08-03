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Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 agosto segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 agosto.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Novità e nuovi incontri vi portano più entusiasmo. In amore sapete essere generosi e presenti con chi avete accanto. Sul lavoro i risultati arriveranno presto, mentre la fortuna chiede equilibrio tra voglia di concedervi qualcosa e prudenza.

 

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TORO

Mercurio vi rende più lucidi, concreti e autorevoli. In amore cresce un’intesa profonda, capace di lasciare il segno. Sul lavoro creatività e comunicazione possono darvi ottimi risultati, mentre la fortuna invita a concedervi qualcosa senza esagerare.

 

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GEMELLI

La giornata è altalenante, ma riuscite comunque a mantenere il controllo. In amore possono nascere progetti più stabili e decisioni importanti. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, mentre la fortuna richiede più attenzione nelle scelte pratiche.

 

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CANCRO

Gli affetti stabili vi regalano una sensazione di maggiore sicurezza. In amore il clima è favorevole, ma serve evitare passi falsi. Sul lavoro scrittura, comunicazione e creatività vi sostengono, mentre la fortuna chiede misura negli acquisti.

 

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LEONE

L’umore può cambiare spesso, quindi meglio non dare troppo peso ai contrasti. In amore serve più dedizione verso chi avete accanto. Sul lavoro una pausa può aiutarvi a ritrovare energia, mentre la fortuna consiglia prudenza con le spese.

 

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VERGINE

Casa e famiglia vi offrono un clima più disteso. In amore sintonia e dialogo tornano a favorire il rapporto. Sul lavoro potreste sentire il bisogno di staccare, mentre la fortuna invita a non irrigidirvi troppo sulle questioni economiche.

 

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BILANCIA

Il cielo si schiarisce e vi restituisce entusiasmo. In amore evitate atteggiamenti troppo rigidi e recuperate con ironia. Sul lavoro potete mostrare il vostro valore, soprattutto in ambiti creativi, mentre la fortuna consiglia di tenere da parte qualcosa.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Venere vi rende più magnetici e vi aiuta a ritrovare fascino. In amore evitate atteggiamenti troppo dominanti e cercate più tenerezza. Sul lavoro siete efficienti e ben sostenuti, mentre la fortuna invita a essere più generosi con chi amate.

 

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SAGITTARIO

Velocità e iniziativa vi rendono pronti ad affrontare ogni imprevisto. In amore la passione è forte, ma non trascurate la parte affettiva. Sul lavoro risolvete situazioni inattese con abilità, mentre la fortuna chiede di contenere le spese.

 

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CAPRICORNO

Lucidità e senso del limite vi guidano nelle scelte della giornata. In amore meglio evitare reazioni troppo rigide. Sul lavoro gestite bene contatti e relazioni esterne, mentre la fortuna consiglia attenzione agli acquisti legati all’immagine.

 

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ACQUARIO

La giornata è un po’ irregolare, ma sapete ritrovare equilibrio. In amore cresce il bisogno di una scelta più autentica e consapevole. Sul lavoro la stanchezza può pesare, mentre la fortuna richiede misura tra generosità e prudenza.

 

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PESCI

Fascino e benessere vi rendono più sicuri e ricettivi. In amore cercate un’intesa profonda più che emozioni passeggere. Sul lavoro non chiedete troppo e procedete con realismo, mentre la fortuna vi rende più disponibili verso chi vi circonda.

 

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