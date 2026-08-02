Da Perth a Monkey Mia, "on the road" nel Western Australia

Conosciuta come Jambinu in lingua Wajarri e forte di quasi 40mila abitanti, Geraldton rappresenta uno dei centri urbani principali e il fulcro economico della Coral Coast. Situata a 400 chilometri a nord di Perth, è famosa in tutto il mondo per essere la "Capitale del windsurf e del kitesurf" grazie alla presenza costante dei venti. Nata come porto di spedizione di lana e grano, Geraldton ha origini storiche che combinano una millenaria presenza indigena con la successiva colonizzazione ed esplorazione europea avvenuta nel XIX secolo. Il primo europeo ad esplorare la zona su cui sorge l'odierna città fu George Edward Grey nel 1839 che scoprì un giacimento di piombo lungo il corso del fiume Murchison. La miniera che venne aperta prese il nome di Geraldine in onore dell'allora governatore Charles Fitzgerald. La vista più completa sulla città e sulla baia si ha dall'HMAS Sydney II Memorial, un imponente monumento sul Mount Scott dedicato a un cacciatorpediniere australiano affondato durante la seconda guerra mondiale che commemora i 645 marinai dispersi con una cupola formata da 645 gabbioni d'argento.

LA CURIOSITÀ: Il Point Moore Lighthouse di Geraldton è un faro a righe rosse e bianche, alto 34 metri, acceso nel 1878. È il primo faro in metallo costruito sulla terraferma australiana, assemblato come un gigantesco meccano con pezzi prefabbricati in Inghilterra.

DA FARE: Passeggiare lungo il sentiero pedonale della Beresford Foreshore per ammirare la Horizon Ball dall'artista Lucy Humphrey (conosciuta localmente anche come "The Big Marble"), una sfera acrilica trasparente del diametro di 1,5 metri riempita con 1.800 litri d'acqua che, grazie alle proprietà fisiche di rifrazione, capovolge completamente la visuale del paesaggio permettendo di ammirare l'oceano a testa in giù.

Il Point Moore Lighthouse di Geraldton