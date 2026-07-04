Perth “on the road”, la capitale del Western Australia tra eredità aborigena e modernità
Fondata ufficialmente nel 1829 dai coloni britannici, la "metropoli più remota del pianeta" è stata per secoli la casa degli aborigeni Whadjuk Noongar. Le tracce di quella che è, a tutti gli effetti, una delle più antiche popolazioni indigene sono ovunque in città: dai percorsi a Kings Park (per migliaia di anni importante area cerimoniale) ai menu dei ristoranti stellati ispirati alle 6 stagioni aborigene fino ancora al WA Museum Boola Bardi e alla Art Gallery of Western Australia
a cura di Costanza Ruggeri