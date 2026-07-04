 Viaggio a Perth, alla scoperta della capitale del Western Australia | Sky TG24
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Perth “on the road”, la capitale del Western Australia tra eredità aborigena e modernità

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Fondata ufficialmente nel 1829 dai coloni britannici, la "metropoli più remota del pianeta" è stata per secoli la casa degli aborigeni Whadjuk Noongar. Le tracce di quella che è, a tutti gli effetti, una delle più antiche popolazioni indigene sono ovunque in città: dai percorsi a Kings Park (per migliaia di anni importante area cerimoniale) ai menu dei ristoranti stellati ispirati alle 6 stagioni aborigene fino ancora al WA Museum Boola Bardi e alla Art Gallery of Western Australia 

a cura di Costanza Ruggeri

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