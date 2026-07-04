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Restando in tema di installazioni singolari, a Forrest Place (di fronte alla stazione centrale di Perth) troviamo GROW YOUR OWN dell'artista locale James Angus. Nota comunemente come "The Big Cactus", è una grande scultura verde installata nel 2011 e progettata per rappresentare un organismo vivente. Realizzata in alluminio fuso e acciaio inossidabile, misura 11 metri di lunghezza, 3 metri di larghezza e 6,5 metri di altezza ed è uno dei punti di ritrovo e monumenti più fotografati di tutta Perth

La Milano del design, tour "creativo" nel capoluogo lombardo