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I trattamenti e i percorsi della Spa dell'Amangiri si ispirano alle tradizioni curative del popolo Navajo e si basano sui quattro elementi (Terra, Aria, Acqua e Fuoco). Tra le aree più suggestive il Flotation Therapy Pavilion, un padiglione dedicato a sessioni private di terapia di galleggiamento per un rilassamento profondo e il Water Pavilion con bagno di vapore e vasca idromassaggio all'aperto

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