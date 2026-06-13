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Global Wellness Day, viaggio alla scoperta delle Spa più spettacolari del mondo

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Design d'avanguardia, contesti naturali mozzafiato e trattamenti olistici ed estetici di massimo livello. Nel giorno in cui nel mondo si celebra il Global Wellness Day (giunto quest'anno alla 15esima edizione) siamo andati alla ricerca delle aree benessere più suggestive del Pianeta per un viaggio "a 5 stelle" tra Spa incastonate in rocce millenarie, piscine termali nella giungla, vasche idromassaggio sospese tra architetture futuristiche e sale relax in palazzi d'epoca

a cura di Costanza Ruggeri 

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