Giornata mondiale del sonno, tra gli alberghi più insoliti del Pianeta

4/40

Le Skylodge Adventure Suites sono tre rifugi pensili, a forma di capsula trasparente, realizzate in alluminio aerospaziale e policarbonato e possono ospitare fino a un massimo di 4 persone ciascuna. Lunghe 8 metri e larghe 2, sono dotate di sei grandi vetrate oscurabili e pannelli solari per l’illuminazione e l’elettricità

Copenaghen, dalle bakery alle saune mobili: viaggio nell'hygge danese