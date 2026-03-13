 Giornata mondiale del sonno 2026: gli hotel più insoliti del mondo in cui dormire | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornata mondiale del sonno, alla scoperta degli alberghi più insoliti del Pianeta

Lifestyle fotogallery
40 foto

Una vecchia torre idrica trasformata in un bed&breakfast nella campagna inglese e capsule trasparenti annidate sulla roccia in Perù. Ma anche un edificio realizzato interamente con blocchi di sale nel Salar de Uyuni, in Bolivia, e suites di lusso in carrozze ferroviarie ristrutturate su un ponte del Kruger National Park, in Sudafrica. Nel giorno in cui si celebra il World Sleep Day siamo andati alla scoperta delle strutture ricettive più inconsuete e bizzarre dei Cinque Continenti

a cura di Costanza Ruggeri

Lifestyle: Ultime gallery

Giornata mondiale del sonno, tra gli alberghi più insoliti del Pianeta

Lifestyle

Una vecchia torre idrica trasformata in un bed&breakfast nella campagna inglese e capsule...

40 foto

Buona Giornata della Donna, le frasi da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Per celebrare l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, alcune frasi di donne forti che...

9 foto

Benessere urbano a Zurigo tra veganismo e nuove frontiere wellness

Lifestyle

Tra bagni termali sui tetti, rituali hammam, immersioni fredde nel lago e nuove proposte di...

20 foto

Viaggi per bambini, 5 motivi per scegliere Lisbona meta primaverile

Lifestyle

Scegliere Lisbona per una vacanza in famiglia significa immergersi in un'esperienza ricca di...

5 foto

Roma, è di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese

Lifestyle

Presente da secoli nella Basilica romana e rimasta fino ad oggi anonima, l'opera è stata...

7 foto

ALTRE NOTIZIE

Guerra Iran, ancora raid su Teheran e Beirut. Esplosioni a Dubai. LIVE

live Mondo

Macron su X. "Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015...

Ucraina, oggi Zelensky da Macron: "Iran non oscurerà guerra Kiev" LIVE

live Mondo

Il presidente francese riceverà il suo omologo ucraino all'Eliseo per "dimostrare" che la guerra...

Bonus infissi 2026, come avere le detrazioni con Ecobonus e Bonus Casa

Economia

La sostituzione di finestre e serramenti è tra gli interventi più diffusi nel settore edilizio...