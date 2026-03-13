Giornata mondiale del sonno, tra gli alberghi più insoliti del Pianeta

Giornata mondiale del sonno, alla scoperta degli alberghi più insoliti del Pianeta
Una vecchia torre idrica trasformata in un bed&breakfast nella campagna inglese e capsule trasparenti annidate sulla roccia in Perù. Ma anche un edificio realizzato interamente con blocchi di sale nel Salar de Uyuni, in Bolivia, e suites di lusso in carrozze ferroviarie ristrutturate su un ponte del Kruger National Park, in Sudafrica. Nel giorno in cui si celebra il World Sleep Day siamo andati alla scoperta delle strutture ricettive più inconsuete e bizzarre dei Cinque Continenti
a cura di Costanza Ruggeri