Oggi il presidente Emmanuel Macron riceverà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky all'Eliseo per "dimostrare" che la guerra in Medio Oriente "non distoglierà" l'attenzione dall'Ucraina e che la Russia "si sbaglia" se pensa di poter trarre vantaggio da questo contesto geopolitico.Lo riferiscono fonti dell'Eliseo alla stampa francese. Si tratta della dodicesima visita del presidente ucraino a Parigi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Un attacco russo ha colpito Zaporizhzhia e la regione circostante, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini: uno di 11 anni e una di 12. Lo riporta il Kiev Indipendent che cita le autorità locali. I bombardamenti hanno colpito Zaporizhzhia e il villaggio di Rozumivka. Una ragazza di 16 anni è morta a Cherniv in seguito alla caduta di un drone ruso.

Nella serata di mercoledì l'inviato statunitense Steve Witkoff ha incontrato in Florida l'emissario di Vladimir Putin Kirill Dmitriev, annunciando "segnali di un punto di svolta nei negoziati" e affermando che "le parti sono stanche" e dicendosi fiducioso per il raggiungimento di un accordo di pace già quest'anno. Dimitriev ha definito l'incontro "produttivo": "Abbiamo discusso di progetti promettenti che potrebbero contribuire al ripristino delle relazioni russo-americane e all'attuale crisi dei mercati energetici globali", ha scritto in un post su Telegram. Venerdì Macron riceve all'Eliseo Zelensky.

Non cessa la polemica sulla presenza della Russia alla Biennale. Dopo lo scontro col presidente Buttafuoco il ministro della Cultura Giuli ha chiesto un passo indietro alla rappresentante del Mic nel Cda, Tamara Gregoretti. "Non ha ritenuto di avvisare né della possibile presenza della Federazione Russa né, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione", precisa il ministero. Rappresentante Mic in Cda Biennale: “Sono serena e non ho intenzione di dimettermi”.

