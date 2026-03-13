Il presidente francese riceverà il suo omologo ucraino all'Eliseo per "dimostrare" che la guerra in Medio Oriente "non distoglierà" l'attenzione dall'Ucraina e che la Russia "si sbaglia" se pensa di poter trarre vantaggio da questo contesto geopolitico. Ieri un attacco russo ha colpito Zaporizhzhia e la regione circostante, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini: uno di 11 anni e una di 12. Una ragazza di 16 anni è morta a Cherniv in seguito alla caduta di un drone ruso
Nella serata di mercoledì l'inviato statunitense Steve Witkoff ha incontrato in Florida l'emissario di Vladimir Putin Kirill Dmitriev, annunciando "segnali di un punto di svolta nei negoziati" e affermando che "le parti sono stanche" e dicendosi fiducioso per il raggiungimento di un accordo di pace già quest'anno. Dimitriev ha definito l'incontro "produttivo": "Abbiamo discusso di progetti promettenti che potrebbero contribuire al ripristino delle relazioni russo-americane e all'attuale crisi dei mercati energetici globali", ha scritto in un post su Telegram. Venerdì Macron riceve all'Eliseo Zelensky.
Non cessa la polemica sulla presenza della Russia alla Biennale. Dopo lo scontro col presidente Buttafuoco il ministro della Cultura Giuli ha chiesto un passo indietro alla rappresentante del Mic nel Cda, Tamara Gregoretti. "Non ha ritenuto di avvisare né della possibile presenza della Federazione Russa né, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione", precisa il ministero. Rappresentante Mic in Cda Biennale: “Sono serena e non ho intenzione di dimettermi”.
Droni contro il porto di Odessa, danneggiato un magazzino alimentare
Ieri sera l'esercito russo ha attaccato con droni le infrastrutture portuali della regione di Odessa, danneggiando un magazzino alimentare all'interno del porto. Il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Kiper lo ha comunicato su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. E' scoppiato un incendio, che soccorritori hanno spento rapidamente. Non si sono registrati né vittime né feriti.
Negoziatore russo: "La revoca all'acquisto di petrolio necessaria per la stabilità"
Il negoziatore russo Kirill Dmitriev ha commentato la revoca parziale da parte degli Usa del divieto di acquisto di petrolio russo affermando che ciò dimostra quanto questo sia "necessario per la stabilità dei mercati dell'energia". "Gli Stati Uniti stanno di fatto riconoscendo l'ovvio: senza il petrolio russo, il mercato energetico globale non può rimanere stabile", ha scritto Dmitriev su Telegram, commentando l'annuncio del segretario del Tesoro statunitense, Scott Bessent, sull'allentamento delle restrizioni all'acquisto di petrolio russo da parte dell'India e la revoca delle limitazioni su circa 100 milioni di barili in transito. "Nel contesto della crescente crisi energetica, un ulteriore allentamento delle restrizioni sulle fonti energetiche russe appare sempre più inevitabile, nonostante la resistenza di alcuni membri della burocrazia di Bruxelles", ha aggiunto il negoziatore russo, consigliere per gli investimenti esteri del presidente Vladimir Putin.
La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condanna
L’ultima partecipazione ufficiale di Mosca all’Esposizione risale al 2019. Dopo la condanna da parte della Commissione Europea e dell'Ucraina, sono diversi i paesi firmatari di una lettera indirizzata al Direttore dell'Esposizione Buttafuoco
Zelensky arrivato a Parigi, oggi incontra Macron
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Parigi, ha annunciato il suo portavoce, per colloqui con il presidente Emmanuel Macron. "Il presidente è già a Parigi", ha detto ai giornalisti il portavoce Sergiy Nykyforov. La visita avviene mentre i colloqui mediati dagli Stati Uniti per porre fine all'invasione, che dura da quattro anni, sono stati interrotti dalla guerra tra Stati Uniti e Israele e l'Iran. I colloqui di oggi all'Eliseo si concentreranno sulle modalità con cui aumentare la pressione sulla Russia.
Guerra Iran, petrolio e missili: perché Russia e Cina si rafforzano e l’Ucraina rischia
L'attacco di Stati Uniti e Israle contro l’Iran e la destabilizzazione nei Paesi del Golfo rischia di avere effetti che si estendono molto più in là del Medio Oriente dal punto di vista geopolitico, arrivando fino a Russia, Ucraina e Cina. Kiev non nasconde i suoi timori: teme di restare intrappolata nella tela Trump-Putin e indebolita dal dirottamento di risorse diplomatico-militari americane nella zona mediorientale. I missili che vengono rapidamente consumati sono poi gli stessi che servono anche per difendere Taiwan dalle mire di Pechino: ci vorrà molto tempo per ripristinarli.
Mosca, 96 droni ucraini sulla Russia durante la notte
Le difese anti-aeree di Mosca hanno intercettato 96 droni ucraini lanciati sul territorio russo durante la scorsa notte, secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa. Altri 80 velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulla Crimea, annessa dal 2014.
Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito (2)
"Il presidente Trump", prosegue Bessent nel post "sta adottando misure decisive per promuovere la stabilità dei mercati energetici globali e si sta impegnando a mantenere bassi i prezzi, affrontando al contempo la minaccia e l'instabilità causate dal regime terroristico iraniano". "Le politiche energetiche del presidente - sottolinea il segretario al Tesoro Usa - hanno portato la produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti a livelli record, contribuendo a ridurre i prezzi dei carburanti per i lavoratori americani. L'aumento dei prezzi del petrolio è temporaneo e di breve durata e, nel lungo periodo, si tradurrà in un enorme vantaggio per la nostra nazione e la nostra economia".
Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito
"Per ampliare la portata globale delle forniture esistenti di petrolio il dipartimento del Tesoro ha concesso un'autorizzazione temporanea che consente ai Paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare". Lo annuncia il segretario al Tesoro Scott Bessent sui social media precisando che si tratta di "una misura, circoscritta e di breve durata che si applica solo al petrolio già in transito e non apporterà significativi benefici finanziari al governo russo, che ricava la maggior parte delle sue entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione".
Thailandia: "Cercheremo di acquistare petrolio dalla Russia"
La Thailandia è pronta ad acquistare petrolio greggio dalla Russia e si sta preparando per i negoziati. Lo ha dichiarato il vice primo ministro thailandese Phipat Ratchakitprakarn.
Ucraina, oggi Zelensky da Macron, no oscuramento guerra Iran
Oggi il presidente Emmanuel Macron riceverà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky all'Eliseo per "dimostrare" che la guerra in Medio Oriente "non distoglierà" l'attenzione dall'Ucraina e che la Russia "si sbaglia" se pensa di poter trarre vantaggio da questo contesto geopolitico.Lo riferiscono fonti dell'Eliseo alla stampa francese. Si tratta della dodicesima visita del presidente ucraino a Parigi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022.L'incontro con Macron giunge dopo la tappa di Zelensky in Romania ieri, con l'obiettivo dichiarato della presidenza francese di "evitare assolutamente" un "effetto di oscuramento" legato al conflitto avviato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran."Il messaggio chiave", ha affermato un consigliere del presidente francese, "è dimostrare che nessuna crisi, nessuno sviluppo distoglierà la nostra attenzione dall'Ucraina", per la quale il sostegno della Francia, "un partner affidabile, non vacillerà".Coloro che, in particolare "al Cremlino, pensano che la guerra in Iran apra loro una finestra di opportunità, si sbagliano, e questa è la dimostrazione che dobbiamo fornire collettivamente", ha insistito la stessa fonte.Al centro del colloquio tra i due i "mezzi per aumentare la pressione sulla Russia" dopo quattro anni di guerra, "in particolare attraverso la lotta contro la sua flotta fantasma", ha fatto sapere l'Eliseo.I due leader "discuteranno anche delle condizioni per una pace giusta e duratura e faranno il punto, a questo proposito, sugli impegni assunti nell'ambito della Coalizione dei volontari sulle garanzie di sicurezza", ha evidenziato la presidenza francese.La presidenza russa ha dichiarato ieri che questa visita a Parigi dimostra la volontà dell'Ucraina "di ostacolare" una soluzione pacifica del conflitto, mentre gli Stati Uniti hanno proposto nuovi negoziati tra Kiev e Mosca, mediati dagli Usa, per la prossima settimana."L'unico ostacolo alla pace oggi è la Russia", ha replicato la presidenza francese.Zelensky è atteso a mezzogiorno al palazzo dell'Eliseo per un incontro privato, seguito da una conferenza stampa con il suo omologo e poi da un pranzo di lavoro. È inoltre prevista la sua partecipazione a un incontro pomeridiano con gli studenti di Sciences Po.I due leader dovrebbero sottolineare la "competenza senza pari" di Kiev nel contrastare i droni iraniani utilizzati dall'esercito russo, "che assume un nuovo significato" alla luce degli attacchi di rappresaglia di Teheran contro numerosi obiettivi in Medio Oriente, ha dichiarato la presidenza francese.