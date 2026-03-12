Ucraina, bombe su Zhaporizia: 13 feriti. Incontro Witkoff-Dmitriev in Florida. LIVE
Nella giornata di ieri Witkoff ha incontrato l'inviato di Putin Dmitriev in Florida. Un summit definito produttivo da entrambe le parti. Per gli Usa ci sono "segnali di un punto di svolta nei negoziati". Domani Macron riceve Zelensky che oggi è in Romania. La Russia ha attaccato la città meridionale di Zaporizhia e la regione circostante, con bombe aeree guidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini. Lo hanno riferito le autorità locali ucraina, citate da The Kyiv Independent
in evidenza
Un attacco russo nella notte ha colpito Zaporizhzhia e la regione circostante, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini: uno di 11 anni e una di 12. Lo riporta il Kiev Indipendent che cita le autorità locali. I bombardamenti hanno colpito Zaporizhzhia e il villaggio di Rozumivka. Una ragazza di 16 anni è morta a Cherniv in seguito alla caduta di un drone ruso.
Nella serata di ieri l'inviato statunitense Steve Witkoff ha incontrato in Florida l'emissario di Vladimir Putin Kirill Dmitriev, annunciando "segnali di un punto di svolta nei negoziati" e affermando che "le parti sono stanche" e dicendosi fiducioso per il raggiungimento di un accordo di pace già quest'anno. Dimitriev ha definito l'incontro "produttivo": "Abbiamo discusso di progetti promettenti che potrebbero contribuire al ripristino delle relazioni russo-americane e all'attuale crisi dei mercati energetici globali", ha scritto in un post su Telegram.
Domani Macron riceve all'Eliseo Zelensky. Il presidente ucraino oggi, invece, è in visita in Romania.
Ieri lo stesso leader ucraino, in un'intervista a Politico, ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero esercitare maggiori pressioni sulla Russia, non su di lui, per porre fine alla guerra: "Non ci fidiamo della Russia, ma penso e credo che gli americani vogliano davvero porre fine a questa guerra. Spero che ci aiutino, ma si faccia più pressione sulla Russia, non su di me ", ha precisato.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca: "Rimpatriati 150 tecnici nucleari dall'Iran"
Aleksej Likhachev, l'amministratore delegato di Rosatom, l'agenzia russa per l'energia nucleare civile, ha riferito che la scorsa notte 150 membri del personale russo della centrale nucleare iraniana di Bushehr e loro familiari sono stati rimpatriati e sono arrivati ;;a Mosca. In prossimità dell'impianto, secondo il direttore generale di Rosatom, sarebbero rimasti circa 450 dipendenti. Secondo quanto riferito dall'emittente Vesti, l'Ad ha aggiunto che la società russa per l'energia atomica non sospenderà la costruzione del secondo e del terzo blocco dell'impianto di Bushehr.
Sono 15 gli ergastoli per l'attacco al Crocus City Hall di Mosca
Sono 15 in tutto le condanne all'ergastolo nel processo a Mosca per l'attacco terroristico al Crocus City Hall nel marzo di due anni fa. Alla pena del carcere a vita sono stati condannati anche 11 imputati accusati di essere complici dei quattro indicati come esecutori materiali. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.
Ergastolo agli imputati per l'attacco al Crocus City Hall di Mosca
Una Corte militare di Mosca ha condannato all'ergastolo i quattro imputati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attacco terroristico del marzo 2024 alla sala da concerti Crocus City Hall, che provocò 149 morti e circa 600 feriti. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.
Domani Zelensky da Macron, focus su garanzie sicurezza e pressing su Mosca
Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all'Eliseo il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto l'Eliseo spiegando che i due leader parleranno dei ''mezzi per aumentare la pressione sulla Russia'' dopo quattro anni di guerra contro l'Ucraina, oltre al ''contrasto contro la flotta fantasma'' russa.
Maron e Zelensky, spiega l'Eliseo in una nota, "si scambieranno inoltre opinioni sulle condizioni per una pace giusta e duratura e faranno il punto, a questo proposito, sugli impegni assunti nel quadro della Coalizione dei volenterosi in materia di garanzie di sicurezza".
Mosca: "Sventato attentato in Crimea contro alto ufficiale militare russo"
Un attentato contro un alto ufficiale russo in Crimea è stato sventato dal Servizio di Sicurezza Federale russo. L'Fsb ha riferito che l'attacco, contro un alto ufficiale militare di un'unità del Ministero della Difesa russo, era stato pianificato da un residente locale su istruzioni dei servizi segreti ucraini e che l'uomo è stato arrestato.
Dmitriev: "Con Witkoff e Kushner un incontro produttivo"
L'inviato del presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aver partecipato a un "incontro produttivo" con i negoziatori statunitensi, i primi colloqui tra Mosca e Washington dall'inizio della guerra con l'Iran. "Grazie, Steve, Jared e Josh, per un incontro produttivo", ha scritto il negoziatore russo Kirill Dmitriev su X, riferendosi all'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, al genero di Trump, Jared Kushner, e al consigliere senior della Casa Bianca Josh Gruenbaum. "I team hanno discusso di una varietà di argomenti e hanno concordato di rimanere in contatto", aveva scritto Witkoff in precedenza. Trump ha dichiarato questa settimana che Putin, con cui ha parlato lunedì, vuole essere "utile" in relazione alla guerra in Medio Oriente. Dmitriev ha dichiarato, dopo l'incontro in Florida, che Washington stava "iniziando a comprendere meglio" l'importanza del petrolio russo. "Abbiamo discusso di progetti promettenti che potrebbero contribuire al ripristino delle relazioni russo-americane e all'attuale crisi dei mercati energetici globali", ha scritto in un post su Telegram. "Oggi, molti Paesi, in primo luogo gli Stati Uniti, stanno iniziando a comprendere meglio il ruolo chiave e sistemico del petrolio e del gas russi nel garantire la stabilità dell'economia globale, nonché l'inefficacia e la natura distruttiva delle sanzioni contro la Russia".
Kiev, una minorenne uccisa dalla caduta di un drone russo a Cernihiv
Una minorenne di 16 anni è morta e i suoi genitori sono rimasti feriti nella regione ucraina di Cernihiv, dopo la caduta di un drone russo. Lo ha riportato il Servizio di emergenza statale su Facebook, secondo Ukrinform. L'incidente è avvenuto durante la notte nel distretto di Koriukivka, dove la caduta del drone nemico ha causato un incendio in un'abitazione e in una dependance. I soccorritori hanno spento rapidamente le fiamme.
Parigi: "Domani Macron riceve Zelensky, focus sulla pace in Ucraina'"
Il presidente francese Emmanuel Macron accoglierà domani a Parigi il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, dove discuteranno, tra le altre cose, di "come aumentare la pressione sulla Russia" dopo quattro anni di guerra, "in particolare combattendo la sua flotta ombra", ha annunciato l'Eliseo. I due leader "discuteranno anche le condizioni per una pace giusta e duratura e, a tal proposito, rivedranno gli impegni assunti nell'ambito della Coalizione dei Volenterosi in materia di garanzie di sicurezza", ha dichiarato la presidenza francese.
Media: 'Bombe su Zaporizhia, 13 feriti tra cui due bambini'
La Russia ha attaccato la città meridionale di Zaporizhia e la regione circostante, con bombe aeree guidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini. Lo hanno riferito le autorità locali ucraina, citate da The Kyiv Independent. Gli attacchi hanno preso di mira Zaporizhia e il villaggio di Rozumivka, danneggiando condomini, abitazioni e infrastrutture critiche, ha affermato la Procura regionale. Negli attacchi sono state danneggiate anche alcune auto. Tredici persone sono rimaste ferite, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov. Tra i feriti ci sono due bambini, uno di 11 anni e una di 12 anni.