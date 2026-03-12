Un attacco russo nella notte ha colpito Zaporizhzhia e la regione circostante, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini: uno di 11 anni e una di 12. Lo riporta il Kiev Indipendent che cita le autorità locali. I bombardamenti hanno colpito Zaporizhzhia e il villaggio di Rozumivka. Una ragazza di 16 anni è morta a Cherniv in seguito alla caduta di un drone ruso.

Nella serata di ieri l'inviato statunitense Steve Witkoff ha incontrato in Florida l'emissario di Vladimir Putin Kirill Dmitriev, annunciando "segnali di un punto di svolta nei negoziati" e affermando che "le parti sono stanche" e dicendosi fiducioso per il raggiungimento di un accordo di pace già quest'anno. Dimitriev ha definito l'incontro "produttivo": "Abbiamo discusso di progetti promettenti che potrebbero contribuire al ripristino delle relazioni russo-americane e all'attuale crisi dei mercati energetici globali", ha scritto in un post su Telegram.

Domani Macron riceve all'Eliseo Zelensky. Il presidente ucraino oggi, invece, è in visita in Romania.

Ieri lo stesso leader ucraino, in un'intervista a Politico, ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero esercitare maggiori pressioni sulla Russia, non su di lui, per porre fine alla guerra: "Non ci fidiamo della Russia, ma penso e credo che gli americani vogliano davvero porre fine a questa guerra. Spero che ci aiutino, ma si faccia più pressione sulla Russia, non su di me ", ha precisato.

