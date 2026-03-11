Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Nella notte sono proseguiti i raid incrociati, con Israele che ha colpito duramente Teheran e il Libano, provocando almeno 6 morti nel Sud del Paese, e Teheran che ha annunciato di aver portato a termine "il più vasto attacco dall'inizio della guerra contro obiettivi statunitensi e israeliani". Colpita anche una base militare e una sede diplomatica americane, entrambe in Iraq, rispettivamente a Erbil e Baghdad.

Prese di mira anche la base della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein e le vicinanze di Tel Aviv. Forti esplosioni si sono sentite nel cielo di Tel Aviv. L'allarme è suonato in buona parte del Paese facendo correre milioni di persone nei rifugi. Raid israeliani colpiscono la periferia sud di Beirut. Esploioni anche a Doha, dove gli attacchi sono stati intercettati.

Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, ieri al centro di una telefonata tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz: una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto, secondo quanto riferito dall'agenzia per la sicurezza marittima britannica United Kingdom Maritime Trade Operations.

"Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan", ha comunicato il ministero della Difesa degli Emirati Arabi aggiungendo che un altro missile è stato intercettato nella regione orientale del Paese. Gli Emirati stanno rispondendo all'attacco iraniano. Le autorità hanno esortato la popolazione a restare in casa.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: